En los aeropuertos Enrique Olaya Herrera, de Medellín, y en el de Rionegro, José María Córdova, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Antinarcóticos inmovilizaron ocho aeronaves en medio de un operativo en el que se realizó la inspección de 127 aeronaves.

Las inmovilizadas no cumplían lo establecido en la resolución 024 del 10 de junio de 2006, emanada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Es decir, dentro de esa resolución se castiga, por ejemplo, cuando una aeronave desaparece por más de seis horas y no tenga una causa justa; tampoco pueden pernoctar en autódromos que no tienen el beneplácito de la Fuerza Pública o dudas con su reglamentación, como carencia de certificados de aeronavegabilidad, documentación vencida o licencias de pilotos no vigentes.

La misión ejecutada por las autoridades se cumplió en los dos principales aeropuertos de Antioquia. La intención fue, según la Fuerza Aérea, evitar que grupos al margen de la ley sigan utilizando aeronaves para el usufructo de sus actividades ilegales.

Este es un control que la Fuerza Aérea hace con regularidad en varias regiones. En marzo pasado, por ejemplo, fueron inmovilizadas nueve aeronaves en el Meta. La razón fue la misma, el incumplimiento de lo establecido por la resolución 024 de 2006. En ese momento, la autoridad inspeccionó 116 aeronaves pertenecientes a 18 empresas. Además del Meta, las acciones se desarrollaron en Vaupés, en el aeropuerto de Mitú.