Denuncian agresión contra profesionales de la salud en Sabaneta

Una nueva agresión contra empleados de la salud se presentó en la noche del pasado jueves en Sabaneta. Gabriel Jaime Velásquez, director de la empresa odontológica Oral Home explicó que dos de sus empleados acudieron a la unidad residencial Parques de San Remo para atender una urgencia odontológica y fueron agredidos por algunos vecinos.

“De los balcones les empezaron a tirar huevos y a decirles que fuera. Nosotros estamos atendiendo urgencias y estamos tomando todas las medidas de precaución, prestamos un servicio a la comunidad y lo que se necesita en estos casos es compromiso y apoyo”, señaló.

El odontólogo y el auxiliar que estuvieron en la urbanización no resultaron lesionados durante la atención, pero Velásquez pidió más respeto por personas que, como sus empleados, están arriesgando sus propias vidas para velar por la salud de otros.

“Nosotros solo estamos yendo a las casas cuando hay hemorragias, traumas o dolor de hueso de soporte o nervios, porque así lo dispuso el Ministerio de Salud. Es decir, cuando vamos a una casa es porque hay una urgencia, porque alguien de verdad lo necesita”, apuntó.

El funcionario aclaró que los empleados están vestidos de pies a cabeza con ropa desechable que se cambia después de cada servicio. Además usan monogafas, tapabocas N95, hacen desinfección del vehículo y cumplen con procedimientos de bioseguridad en los equipos. Y mientras permanecen en la casa de los pacientes, también aíslan al resto de la familia y hacen lavado de manos, desinfección y otros procedimientos preventivos.

Pero este no es el único caso de agresiones a personal de salud del que se tiene noticia en Medellín. Por eso Martha Londoño, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia, hizo un llamado para que se respete a los médicos, enfermeras, odontólogos y demás profesionales que siguen trabajando para salvar vidas.

“Aquí el llamado es a no estigmatizar, no señalar y no discriminar. Los profesionales de salud necesitamos respeto, aprecio y solidaridad porque se expone la vida del equipo para salvar la de otros. No es que queramos infectarnos, es que en nuestro ejercicio hay un riesgo”, señaló Londoño.