Puerto Valdivia ya tiene lote para reubicarse

William Gutiérrez, uno de los campesinos que perdió su vivienda en la creciente del 12 de mayo, dijo sobre el proyecto de vivienda en El Batallón dique no lo conoce y que, si fuera el caso, no aceptaría vivir ahí. “Allá no hay forma de pescar o berequear, ahí sí que nos morimos de hambre”, agregó. Bernardo Antonio Mazo, otro habitante de Puerto Valdivia, expresó que el proyecto no ha sido socializado. “Nadie ha contado qué se va a hacer o para quién. Se creen con el derecho de decirle a la gente dónde tiene que vivir, a las malas, y así no es”, señaló.