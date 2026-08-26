Padre fue capturado en Titiribí, suroeste antioqueño, por presunto abuso sexual contra sus dos hijas de 11 y 13 años

El propio papá habría sido el abusador sexual de dos niñas de once y trece años en el municipio de Titiribí, en la subregión del Suroeste antioqueño.

El hombre fue capturado por la Policía Antioquia y la Fiscalía a partir de una orden judicial que obraba contra él bajo cargos por presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

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De acuerdo con el expediente, la conducta punible habría sido cometida por este sujeto desde el año pasado y fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes el 2 de abril de 2026.

El punto de partida de la denuncia fue la queja que las niñas le pusieron a la mamá por los actos de connotación sexual que su papá tenía con ellas.

Según uno de los relatos, entre agosto y septiembre de 2025 una de las menores sufrió manoseos en sus partes íntimas, si bien no hubo acceso carnal propiamente dicho.

Pero además, también de acuerdo con la versión de una de las presuntas víctimas, el pervertido les hacía comentarios de carácter sexual, pero además les mostraba material audiovisual de contenido erótico que llevaba en su celular y llegaba al punto de descubrirles a ellas sus partes íntimas.

Luego de una valoración médica realizada en el mismo municipio, las autoridades activaron la ruta institucional que se prevé para estos casos donde se pone en evidencia el abuso sexual infantil.

El presunto abusador fue capturado y deberá pasar bajo detención intramural mientras avanza el proceso en su contra.