Paneles solares para iluminar los días grises de los floricultores

La materialización del proyecto llegó además en un momento complejo para el gremio. Édgar, como muchos productores de San Cristóbal, tuvieron que recolectar sus producciones y desechar las flores porque no tenían compradores:

De manera automática las bombillas se encienden de manera ininterrumpida entre las 9:00 de la noche y las 3:00 de la mañana y los campesinos solo deben garantizar que no caigan hojas o basura a los paneles para que no se afecte la captación de energía.

David Beltrán , ingeniero electricista de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la EDU, explicó que cada campesino recibió tres paneles solares, cada uno de 360 vatios, los cuales generan energía eléctrica y se almacenan en un banco de batería para que se pueda aprovechar en las horas de la noche.

“El objetivo primordial es que se disminuyan los costos de producción y que represente un cambio monetario significativo para nuestros productores rurales. Nuestros corregimientos están muy desconectados y aislados, no solo en energías limpias, sino en conectividad y allí tenemos una deuda histórica por lo que la idea es que se extienda a otros corregimientos”, dijo.

“Conforme me dejaron la instalación de los paneles así sigue, no les hemos hecho ningún cambio y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Ya sacamos algo de cosecha con luz de los paneles y seguimos sacando semanalmente”, dice el hombre que vive de sembrar flores, en su parcela desde principios de los años 90.

Al otro lado de San Cristóbal, más cerca de la centralidad y de la nueva vía al mar, está la vereda El Llano donde se encuentra la casa y la huerta de Luz Marina Correa.

Ella y su familia, junto a otras tres de la vereda, salieron beneficiados en un momento complicado para los floricultores por los coletazos financieros de la covid-19.

Cuando llegaron a instalar los paneles del Municipio todo lo que se veía en la parcela eran flores, pero tuvieron que cambiar y diversificar con legumbres mientras pasan las afectaciones comerciales por la pandemia.

“Todo lo teníamos en pompones y fully, pero desafortunadamente hubo que mocharlos y tirarlos a la zanja, como se dice, porque a quién se los íbamos a vender, si todo el mundo estaba encerrado”, cuenta la mujer.

Para no dejar de sembrar las flores que han vendido tradicionalmente en la Placita de Flórez, la familia dejó una porción de la parcela con solidago (o vara de oro), plantas que continúan iluminando en las noches con la ayuda de los nuevos paneles solares.

“Yo me asusté cuando me dijeron que habíamos resultado favorecidos con el tema de los paneles, porque no sabía nada de cómo funcionaba. Parece hasta mentira que salga energía de ahí “.

A falta de flores para vender por la coyuntura, Luz Marina se las ingenia con legumbres, aromáticas (romero, ruda, hierbabuena, menta) y un vivero improvisado con suculentas y más plantas pequeñas que poco a poco se ha ido expandiendo y apropiando de la casa.