¿Para qué sirve un hospital universitario?

Alta calidad en la atención, capacidad de investigación científica y un sentido social son tres de los pilares que debe garantizar toda institución que pretenda ser hospital universitario.

A la fecha, en el Valle de Aburrá hay cuatro instituciones con esta certificación, considerada por los ministerios de Salud y Educación como el máximo estándar de calidad: el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital Universitario San Vicente Fundación, el Hospital General y la Clínica Universitaria Bolivariana.

Juan Guillermo Barrientos Gómez, director científico de la Clínica UPB, explica que uno de los principales requisitos para aspirar a esta distinción es estar acreditado.

“Es un proceso continuo porque implica llegar al máximo nivel, no solo en prestación de servicios sino desde el punto de vista científico. Cuando una institución se acerca a este nivel quiere decir que no solo es un centro de formación del talento humano sino que se aproxima al desarrollo científico a través de la investigación per se” , acuñó el vocero.