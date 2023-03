Partido de La U le contestó a políticos paisas que renunciaron: deben abandonar sus curules

En una carta de tres páginas, el secretario general Jorge Luis Jaraba Díaz les recordó a a Ruiz y a Hernández que según los estatutos del Partido de La Unión por la Gente – Partido de La U, la cancelación de la militancia debe efectuarse de manera formal través de los medios dispuestos al interior de la colectividad, y no por medio de un comunicado.

“Estos militantes, por mandato de la ley, si presentan renuncia al Partido dentro del periodo para el cual fueron elegidos, deberán renunciar al cargo en el que resultaron electos”, se leyó.

En síntesis La U le indicó a los dos políticos que para poder tramitar y aceptar su eventual renuncia al Partido, no solo deben acreditarla ante la Secretaría General del Partido de la U sino renunciar previamente a las curules en la Asamblea y al Concejo y demostrar que dicha renuncia fue aceptada por la corporación.

El equipo base del Partido de la U en Antioquia anunció ayer jueves su salida de la colectividad, pues consideran que esta “se ha distanciado de la plataforma ideológica con la que fue planteado inicialmente”.

Se trata del exministro Antonio Yepes Parra; el exsenador Germán Hoyos Giraldo; la exrepresentante Mónica Raigoza Morales; el diputado Jairo Ruiz Tamayo, y el concejal Luis Carlos Hernández Castro.

El exministro y los excongresistas fueron fundadores del partido en el año 2005. La decisión causa sorpresa de cara a las elecciones de octubre porque en el ámbito local el Partido de la U podría perder un electorado significativo, pese a que en las elecciones para Congreso no arrasaron en las urnas. Se sospecharía que con su deslinde estarían buscando afianzar alianzas con un partido de derecha para las próximas elecciones regionales.