Sobre sus otros colegas sancionados, dijo: “se convirtieron en amigos en la dificultad y en la injusticia. El tiempo nos da la razón, casi siete meses estuvieron silenciadas nuestras voces en el Concejo (...) Se siguen violando nuestros derechos, no vamos a permitirlo, radicaremos ante el CNE un oficio porque el partido está prejuzgando y nos dice que no tenemos derecho a un aval”.

Llegó la réplica

Finalizada la intervención de García, pidió réplica Sebastián López quien enfiló sus argumentos para defender al partido. “No fue un actuar en contra de las mujeres del partido, lo que se sabía de ese día de Chuscalito es que eran parte de la coalición de gobierno de Daniel Quintero. En los tarjetones estaba el logo del partido, nosotros representamos unos ideales y principios, y nuestro partido tomó la decisión política de hacerle oposición frontal al alcalde Daniel Quintero”, comenzó.

Luego les pidió que renunciaran si no estaban de acuerdo con las directrices de la colectividad: “El partido tiene el derecho a defender sus posiciones y si uno no está de acuerdo, ese no es su espacio político, tienen que tener el carácter de hacerse a un lado porque ya no representa su manera de pensar. Aquí no hay feminicidios políticos ni atropellos, están claras las decisiones políticas y cada uno debe asumir las consecuencias”, concluyó.

Pelea por la silla en la mesa directiva

El pasado 24 de mayo, el Juzgado 14 Administrativo Oral de Medellín decidió anular la elección de Julio González como vicepresidente primero del Concejo de Medellín, por incumplir con la cuota de género al momento de elegir la mesa directiva del Concejo, pues determinó que debía ser una mujer quien detentara esa designación. González apeló y la decisión está en vilo.

García le dijo a González que espera la confirmación del fallo en segunda instancia y de una vez le anticipó que va por ese puesto.

“Lina, usted votó por mí, igual que Nathaly (Vélez) y (María) Paulina (Aguinaga). Tiene que ser coherente, de los 21 votos del Concejo solo Dora Saldarriaga se abstuvo de votar. Meses después dice que este puesto es suyo, lo decidirán los jueces si este puesto es de una mujer que no está en la oposición o de alguien que está en la oposición”, le contestó González.