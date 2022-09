Con evidente molestia luego de la intervención del alcalde Daniel Quintero en el Congreso Nacional de Exportadores que tiene lugar en Medellín, el gobernador Aníbal Gaviria le recriminó que exaltara los indicadores de su mandato sin reconocer que son posibles gracias a la sucesión de acciones de alcaldías anteriores. Todo ocurrió bajo la presencia del presidente Gustavo Petro que asistió al encuentro empresarial realizado en el Hotel Intercontinental.

“El doctor Daniel Quintero ha hecho mención de algunos temas y no me puedo quedar callado: el reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es el reconocimiento por los últimos dos años”, dijo Gaviria, lo que generó una reacción de aplausos en el auditorio que duró 18 segundos.