Con casi ocho mil setecientos Me gusta, la publicación de Gutiérrez no pasó, por supuesto, desapercibida. A las pocas horas, Quintero respondió con un tono que dejó atrás la cordialidad. “Federico, mi administración ha sido la más revisada de la historia. La tuya no aguanta una mirada”, dijo el alcalde.

El mensaje no se quedó ahí: le recordó a Gutiérrez las noticias que desataron polémicas en sus cuatro años de gobierno: la captura de Gustavo Villegas, su secretario de seguridad, y el asunto de Hidroituango, el caballito de batalla de Quintero. No obstante, muchos internautas juzgaron clasista el cierre del trino de Quintero: mandó a vender paletas a Gutiérrez.