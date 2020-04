La odisea del personal de la salud para llegar a su trabajo

Cada noche, cuando Rosa llega a casa, su esposo y su nieto deben encerrarse en una habitación por una hora. En ese tiempo, ella lava su vestuario, toma un baño y desinfecta los lugares de la casa con los que tiene contacto. La atemoriza la idea de llevarles el virus: los implementos de bioseguridad son insuficientes en el hospital donde trabaja. Rosa explica que no hay un plan de bioseguridad establecido. “Las caretas son de mala calidad: mientras hacíamos un examen, a una compañera se le cayó al suelo. Las mascarillas n95 tienen una duración de 8 horas pero nosotras excedemos ese tiempo porque no hay suficientes. Y tampoco tenemos overoles: nos dicen que no son necesarios, pero vemos que entidades nacionales e internacionales sí los utilizan”.