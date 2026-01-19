Petro acusa a exalcalde de Necoclí de sabotear, junto al Clan del Golfo, la entrega de tierras en la Hacienda Virgen del Cobre

Una fuerte controversia se desató en el Urabá antioqueño tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció un presunto sabotaje a la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre, en el municipio de Necoclí, un predio destinado a la reforma agraria y a la restitución de tierras al campesinado.

Según el mandatario, el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, habría actuado de manera coordinada con estructuras ilegales, específicamente con el Clan del Golfo, para impedir la entrega del terreno, el cual fue objeto de extinción de dominio en 2023.

“El saboteó del alcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible, y la policía tiene orden de hacer valer la acción del gobierno nacional en favor del campesinado (sic)”, afirmó el presidente.

El jefe de Estado también cuestionó que, mientras grupos armados ilegales anuncian supuestos procesos de paz en la subregión, se obstaculice la devolución de tierras y persistan economías ilícitas.

“La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar los cultivos de coca”, señaló, advirtiendo que este tipo de hechos ponen en riesgo cualquier intento de pacificación en el territorio.

Las declaraciones del presidente Petro se dan luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, anunciara que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía contra el exalcalde Baena Oyola, por la presunta promoción de la invasión en la Hacienda de la Virgen del Cobre.

El funcionario sostuvo que el exalcalde habría buscado obstaculizar la entrega del predio a 120 familias campesinas.

“Sabemos que hay un señor, Adalberto Baena, exalcalde, incluso destituido hace 14 años por la Procuraduría, promoviendo incluso bajo el sometimiento de actores criminales que se mueven en Urabá la indebida ocupación de ese predio. No caigan en esa trampa. Caer en esa trampa significa condenar a que ese predio jamás retorne a las víctimas y a los campesinos de la región de Urabá. A ese señor Adalberto lo denunciaré en la Fiscalía”, expresó el director de la ANT.