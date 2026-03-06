x

Joven al que despojaron de su carretilla en Medellín recibió apoyo y terminará su bachillerato

Julián también sueña con estudiar idiomas y convertirse en un gran empresario.

    El antes y el ahora de Julián, el joven al que le quitaron su única herramienta de trabajo mientras vendía frutas en la capital antioqueña. Imágenes tomadas de redes sociales y Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
En esta última semana en Medellín, una de las personas de las que más se ha comentado en redes sociales es de Julián, un joven y vendedor ambulante de la ciudad, a quien apenas hace unos días algunos funcionarios de Espacio Público le retiraron la carreta con la que vendía frutas, dejándolo sin su herramienta de trabajo y sin su sustento diario. El hecho quedó registrado en un video ciudadano que generó una ola de indignación en los internautas, quienes rechazaron la situación y pidieron justicia.

La grabación se hizo tan viral que llegó a manos del mismo alcalde Federico Gutiérrez, quien se pronunció y dijo que iba a reunirse con Julián para conocer más de su historia y ayudarlo, teniendo en cuenta lo que había pasado.

Lea más: Video | Joven vendedor de frutas al que le quitaron su carreta genera ola de indignación en Medellín; Alcaldía ya respondió

Ahora, la noticia pasa por dicho encuentro, pues en un video que se publicó este viernes 6 de marzo se les observa a ambos, sentados uno al lado del otro, tras haber sostenido una conversación durante más de dos horas.

“Me ha contado su vida, no ha sido fácil, pero lo importante son las ganas que tiene de salir adelante, mi admiración y respeto por él. Hicimos un acuerdo, y es que va a terminar su bachillerato, va a validar dos años y después se va a dedicar a estudiar, y también entrará a las Escuelas Populares del Deporte porque me dice que le encanta jugar fútbol, además, quiere estudiar inglés, francés y portugués porque sueña con ser un gran emprendedor y empresario”, dijo el mandatario local.

El chico, a quien durante todo el tiempo se le vio sonriente y con un muy buen semblante -diferente a cuando, en medio de lágrimas hace algunos días, fue víctima de un abuso por parte de la autoridad- agradeció la colaboración y lo que hacen por él, no sin enviar un sentido mensaje a las juventudes de la ciudad.

“Quiero decirle a los niños y a los jóvenes que valoren, así sea poco lo que tengan, que valoren a sus padres, a sus hermanos, porque no saben el esfuerzo que ellos hacen por verlos bien, darles un estudio o pagarles una carrera universitaria. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, precisó Julián.

Entérese: A ciudadano belga le robaron más de $170 millones en Laureles, Medellín, luego de una cita con una mujer

Adicionalmente, el alcalde reconoció en el video que la vida de este muchacho no ha sido fácil, que vive solo y diariamente debe salir a la calle a buscar cómo sobrevivir. Es por eso que se comprometió a seguir de cerca su situación y velar por su bienestar.

“Yo sé que mucha gente también lo quiere ayudar. Desde la alcaldía lo vamos a hacer y yo personalmente también lo haré. Va a tener un gran proyecto de vida, se los aseguro, vamos a escuchar mucho de él”, reiteró Gutiérrez.

En el video anterior a este, cuando el alcalde habló sobre lo que había tenido que padecer Julián, dijo que la administración debe ejercer control sobre el espacio público, pero insistió en que los procedimientos deben realizarse sin abusos.

