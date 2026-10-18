Este sería el inventario de las piezas retiradas del Museo Nacional: hay obras de artistas antioqueños

Desde el viernes, cuando funcionarios del Ministerio de Cultura desmontaron alrededor de 50 piezas de las exposiciones abiertas al público del Museo Nacional, la expresión “brilla por su ausencia” tiene un nuevo sentido. Eso queda claro al ver las publicaciones de los internautas en redes sociales que hacen una comparación entre los muros del museo antes y después del discurso del presidente De La Espriella en la sede del Ministerio de Cultura, en el que habló de la “Contrarrevolución cultural”. Paradójicamente, en esas fotos los espacios vacíos son más visibles que las obras expuestas.

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En el discurso citado, el presidente dijo que ”las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos. No pueden ser utilizadas, como ocurrió en el régimen anterior, para exponer una doctrina política o una interpretación ideológica de la historia. Y, eso, por supuesto, lo vamos a corregir en este día. Se acabó la perversidad de convertir la cultura en un mecanismo de adoctrinamiento, sobre todo de niños y adolescentes. La función del Estado debe garantizar la libertad cultural, no fabricar una cultura oficial que le sirva al gobierno de turno”.

En sintonía con ese espíritu, se retiraron del Museo Nacional los afiches de las campañas electorales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos presidenciales asesinados a principios de la década de los noventa. También se retiraron piezas asociadas con las luchas civiles de los movimientos LGBTIQ+ y feministas.

La noticia ha sido una bomba en redes sociales y en los medios nacionales y extranjeros. Mientras los seguidores del presidente afirman que este gesto es coherente con sus promesas de campaña, en particular la de combatir al wokismo, los críticos cuestionan las formas y el fondo de la decisión. Por ejemplo, la historiadora del arte Maríapaz Gaviria, hija del expresidente y líder del partido Liberal César Gaviria, publicó una serie de fotografías del Museo Nacional tras la decisión de De La Espriella. En uno de los pasajes del texto habla de “violencia simbólica” y de un “discurso descuidado, acciones desordenadas, sin claridad”.