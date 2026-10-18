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Este sería el inventario de las piezas retiradas del Museo Nacional: hay obras de artistas antioqueños

Alrededor de 50 piezas de las exposiciones del Museo Nacional fueron retiradas por funcionarios del Ministerio de Cultura tras el discurso del presidente Abelardo De La Espriella sobre la “Contrarrevolución cultural”.

  • Varias paredes del Museo Nacional tienen espacios en blanco, donde estaban las obras retiradas después del discurso presidencial sobre la Contrarrevolución cultural. FOTO @mariapazgaviria
    Varias paredes del Museo Nacional tienen espacios en blanco, donde estaban las obras retiradas después del discurso presidencial sobre la Contrarrevolución cultural. FOTO @mariapazgaviria
El Colombiano
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hace 1 hora
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Desde el viernes, cuando funcionarios del Ministerio de Cultura desmontaron alrededor de 50 piezas de las exposiciones abiertas al público del Museo Nacional, la expresión “brilla por su ausencia” tiene un nuevo sentido. Eso queda claro al ver las publicaciones de los internautas en redes sociales que hacen una comparación entre los muros del museo antes y después del discurso del presidente De La Espriella en la sede del Ministerio de Cultura, en el que habló de la “Contrarrevolución cultural”. Paradójicamente, en esas fotos los espacios vacíos son más visibles que las obras expuestas.

Siga leyendo: Museo Nacional, el primer round de la “contrarrevolución cultural” anunciada por De La Espriella

En el discurso citado, el presidente dijo que ”las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos. No pueden ser utilizadas, como ocurrió en el régimen anterior, para exponer una doctrina política o una interpretación ideológica de la historia. Y, eso, por supuesto, lo vamos a corregir en este día. Se acabó la perversidad de convertir la cultura en un mecanismo de adoctrinamiento, sobre todo de niños y adolescentes. La función del Estado debe garantizar la libertad cultural, no fabricar una cultura oficial que le sirva al gobierno de turno”.

En sintonía con ese espíritu, se retiraron del Museo Nacional los afiches de las campañas electorales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos presidenciales asesinados a principios de la década de los noventa. También se retiraron piezas asociadas con las luchas civiles de los movimientos LGBTIQ+ y feministas.

La noticia ha sido una bomba en redes sociales y en los medios nacionales y extranjeros. Mientras los seguidores del presidente afirman que este gesto es coherente con sus promesas de campaña, en particular la de combatir al wokismo, los críticos cuestionan las formas y el fondo de la decisión. Por ejemplo, la historiadora del arte Maríapaz Gaviria, hija del expresidente y líder del partido Liberal César Gaviria, publicó una serie de fotografías del Museo Nacional tras la decisión de De La Espriella. En uno de los pasajes del texto habla de “violencia simbólica” y de un “discurso descuidado, acciones desordenadas, sin claridad”.

Sostiene esta afirmación con varios casos. Dice que el desorden se percibe en que, mientras el afiche de la campaña presidencial de Pizarro fue retirado, varias de sus fotografías están todavía expuestas en la sala Fe, Fuerza y Sustancia. Además, habla del hecho de que se quitaran imágenes de Pizarro y Jaramillo Ossa y se dejara expuesta una pintura alusiva a Pablo Escobar, de Carlos Castro. “¿Por qué en este caso se entiende que representar a alguien que ejerció violencia en Colombia no equivale a hacer apología del delito, mientras ese mismo argumento le sirve a la ministra para justificar el retiro de otras piezas?”, se lee en el mensaje.

Maríapaz Gaviria no ha sido la única en reprocharle al presidente su decisión. La abogada y columnista Ana Bejarano publicó en su columna dominical una lista aproximada de las obras descolgadas del Museo Nacional. Además de las piezas electorales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, se habría quitado un brazalete de la Alianza Democrática M-19, materiales relacionados con la Séptima Papeleta y una serie de 12 dibujos de Inty Maleywa titulada Desenterrando memorias. Historia social del conflicto social y sus víctimas. El inventario también incluye obras de Carlos Correa, Augusto Rendón Sierra, Pedro Alcántara Herrán Martínez, Alfonso Quijano Acero y Umberto Giangrandi.

Lea aquí: Museos de arte moderno de Colombia rechazan retiro de obras del Museo Nacional por razones ideológicas

Entre las piezas relacionadas con el feminismo y la diversidad sexual aparecen Ideales feministas, de Lucila Rubio de Laverde; una bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo; la revista Ventana Gay, de Manuel Antonio Velandia y León Zuleta; y materiales de la Corporación Triángulo Negro y la Red Comunitaria Trans. También se desmontaron publicaciones sobre derechos reproductivos, fotografías históricas (unas hechas por Benjamín Calle) y documentos sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género.

Preguntas y respuestas

¿Qué obras y objetos fueron retirados del Museo Nacional de Colombia?
Entre las piezas retiradas están los afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, un brazalete de la Alianza Democrática M-19, materiales relacionados con la Séptima Papeleta y 12 dibujos de Inty Maleywa sobre la memoria del conflicto y sus víctimas. También se desmontaron obras y documentos relacionados con el feminismo, los derechos reproductivos y la población LGBTIQ+.
¿Por qué retiraron piezas del Museo Nacional durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella?
El retiro se produjo después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara una “Contrarrevolución cultural” y cuestionara el uso de las instituciones culturales del Estado para difundir doctrinas políticas o interpretaciones ideológicas de la historia. La noticia no detalla una justificación individual para cada pieza retirada.
¿Cuántas piezas fueron retiradas del Museo Nacional y dónde se puede consultar la lista completa?
La noticia calcula que fueron desmontadas alrededor de 50 piezas. La abogada y columnista Ana Bejarano publicó un inventario aproximado de los materiales retirados, pero la información disponible no establece una cifra definitiva ni identifica un listado oficial completo del Ministerio de Cultura.
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