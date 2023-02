Sobre la muerte del padre Javier Eduardo González Pertuz, registrada el pasado sábado en un bar de la 70, la Policía Metropolitana confirmó que sí hubo un hurto en este hecho, puesto que cuando hicieron la inspección a su cadáver, no encontraron ninguna de sus pertenencias.

No obstante, hasta el momento no se ha conocido la causa de la muerte del religioso, puesto que Medicina Legal ni la Fiscalía aún no han hecho público el informe forense, para establecer si le suministraron escopolamina, como se presume inicialmente, o si falleció por otras circunstancias.

Allegados le contaron a EL COLOMBIANO que entre las pertenencias que le quitaron al padre Javier están su teléfono celular, su billetera con sus documentos y tarjetas y una chaqueta que había llevado para protegerse del frío nocturno.