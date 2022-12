Vamos por partes. Lo que alegan algunos estudiantes y acudientes es que ni la Alcaldía ni los centros de soporte asignados a la instituciones han respondido con diligencia los pedidos de usuario y contraseña. Sin esta información, no es posible acceder a los computadores. Las quejas son de este tipo: “Ahora solo falta que a los que ya tenemos computador nos den las claves de acceso para que no sigan en la caja”. Y aunque la Alcaldía responde, entregando un teléfono y correo de ayuda, algunos acudientes afirman que ni así se encuentra soporte.

Es el caso de Yanix García, quien ya pudo solucionar el inconveniente, pero que a su vez reseña que los acudientes de los compañeros de su hijo aún no reciben solución. Lo que responden desde la rectoría de la institución, ubicada en Manrique, es que los usuarios y claves dependen directamente de la Secretaría de Educación, y que no todos los datos han llegado. Pero hay algo más grave, que también ha quedado reseñado en redes: los acudientes y estudiantes, debido a la baja celeridad en la respuesta, han optado por formatear los equipos.

Tanto en Instagram como en Tiktok ruedan comentarios y anécdotas de este tipo en las que reseñan que, mediante videos y tutoriales, han devuelto los equipos a sus estados de fábrica para utilizarlos. La intervención dejaría los computadores en “ceros”, causando la pérdida del software instalado previamente por el contratista de la Alcaldía, además de evadir las restricciones de navegación. “Muchos papás ni saben que esto es malo. Hay un compañero de mi niño, que la mamá lo presionó hasta que buscó un tutorial para devolver el equipo al estado de fábrica, y ya con eso está haciendo la tarea”, dice Yanix.

El episodio está lejos de ser anecdótico, pues retrata la importancia de este programa para los estudiantes que no contaban con un equipo de este tipo en la ciudad, pero pone de presente una constante, según el diputado Luis Peláez: la falta de planeación por parte de la Alcaldía para evitar este tipo de episodios. “La culpa no es de los padres, ni de los estudiantes, sino de la administración, que no ha solucionado rápido para que puedan usar los equipos”, sostiene.