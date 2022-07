Y las curiosidades apenas empiezan. La alcaldía —ante la pregunta de periodistas— respondió que el alcalde había salido en “licencia personal”. En efecto, no pidió permiso en el Concejo como lo ordena la ley. ¿Por qué un alcalde va a conversar con el presidente electo y lo denomina asunto personal? ¿Va a hablar de intereses personales o va a hablar en nombre de la ciudad?

Los ciudadanos de Medellín no se habrían enterado si no es porque algún curioso se lo encontró en el aeropuerto Charles de Gaulle y le tomó una foto en la que aparece de pie, con un pequeño morral a la espalda y con la pista de aviones al fondo, que en cuestión de segundos se hizo viral en Twitter.

Nunca antes a un alcalde le había tocado viajar tan lejos para tener una charla con el presidente electo de la República como le tocó a Daniel Quintero, que emprendió un viaje de 9.300 kilómetros, desde Medellín hasta Italia. Salió el jueves, para hacer escala en París, porque desde Colombia no hay vuelos directos a esa península.

Un recorrido de lo que ha ocurrido desde que el candidato del Pacto Histórico ganó la Presidencia hasta hoy puede dar algunas pistas.

El alcalde Quintero ha estado muy atento, casi afanado, para responder cualquier requerimiento de Petro. Madrugó el primer día hábil (21 de junio) después del triunfo para organizar reuniones y empezar a mover los cinco metrocables que Petro mencionó en campaña, de los cuales Quintero no había hablado antes ni están en el Plan Maestro del Metro.

El 22 de junio, Petro pidió con un trino “a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias”. Y apenas una hora después, Quintero fue uno de los primeros mandatarios en responder: “La Universidad del Norte de Medellín tiene luz verde. Claro que sí, señor Presidente”.

Ese mismo miércoles 22, Quintero ya se había ido para Bogotá a intentar hablar con el presidente electo. El balance de la visita no fue el mejor: no pudo hablar a fondo con Petro; con el que sí pudo conversar detenidamente fue con Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña. Quintero “puso sobre la mesa el nombre de su esposa Diana Osorio”, según comentaron fuentes del equipo Petro, para el Ministerio de las TIC. Sin embargo, hasta ahora no está claro, pues quien más suena para ese cargo es Saúl Kattan, a quien Petro puso de presidente de la ETB cuando fue alcalde.

En esa visita a Bogotá, Quintero también se postuló para ser el “puente” entre el empresariado antioqueño y el Gobierno de Petro. Pero esta semana que termina, los gremios de la ciudad le dijeron que no querían tomarse la foto con él. El alcalde tal vez no tiene claro que las relaciones con los empresarios se dan en diálogos directos de los gremios con el mandatario.

Lo que sí logró en su viaje fue la nominación de Esteban Restrepo, su exsecretario de Gobierno, como coordinador del empalme con Antioquia. Sin embargo, en esa tarea han tenido varias adversidades. Primero, el martes pasado, el gobernador Aníbal Gaviria salió a decir que ya había conversado con Petro y que desconocía y no autorizaba “el grupo de supuesto empalme”. Luego, el jueves, fue el propio Petro el que nombró a una persona para el empalme de Hidroituango, que era diferente a la que Esteban Restrepo había nombrado, con lo cual parecía tomar distancia del equipo Quintero.