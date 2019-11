¿Por qué hay deserción en becas?

Para estudiar una tecnología en Desarrollo de Software, Sebastián Metaute ingresó como beneficiario a uno de los programas de becas de Sapiencia, la Agencia para la Educación Superior de Medellín.

No es asunto sencillo: el alumno de la Institución Educativa Pascual Bravo tiene que distribuir su tiempo entre la universidad y un empleo para asegurar su sostenimiento: “La beca solo cubre los seis semestres de duración de la tecnología. El siguiente semestre me extendí porque trabajaba, ya me toca correr con los gastos a mí”, dice Metaute, y añade que quizás ese es uno de los motivos de deserción entre sus compañeros.

La lista de becas y créditos condonables que otorga la agencia, en asocio con otras instituciones, es larga: Fondo Presupuesto Participativo (pregrado), EPM (pregrado), Extendiendo Fronteras Educativas (posgrados nacionales), Formación Avanzada (maestros), Enlaza Mundos (posgrados internacionales) y Beca Mejores Bachilleres.

Sin embargo, uno de sus fondos propios más recientes es el programa de Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín, que inició con su primera convocatoria en 2017. Se propone, como el nombre lo indica, otorgar becas completas para programas tecnológicos.

En 2017, según Medellín Cómo Vamos, este fondo entregó 2.331 becas. Y en 2018 la misma dependencia benefició con este programa a 5.001 personas. Incluye matrícula, pero no el sostenimiento.

De acuerdo con Sapiencia, del total de becas tecnologías otorgadas, el 32,39% de beneficiarios han abandonado la beca, es decir, una tercera parte de los participantes.

El segundo programa de becas, el de Mejores Bachilleres (consiste en el pago del valor de matrícula a los jóvenes con mejores resultados en las pruebas Saber 11°), tiene una deserción promedio, según Sapiencia, del 11%.