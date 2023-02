Una cláusula en el contrato de arrendamiento de 2023 encendió las alarmas. Los comerciantes del estadio renuevan ese contrato cada año para vender sandwiches, cerveza, gaseosa, chorizos y toda suerte de comida. Sin embargo, esa cláusula, que no pasaron por alto, encarna el fantasma que desde hace tiempo los agobia: la remodelación del Atanasio Girardot. Diego Muñoz, el líder de los arrendatarios, dijo que el contrato —que se firma con el Inder— incluyó esta vez que los locales deben ser entregados si así lo considera la administración. Y eso, temen, tendría que ver con la remodelación del estadio, un proyecto liderado por la Agencia para las Alianzas Público Privadas de Medellín, APP. Aunque esa remodelación debería generarles esperanzas, hoy los tiene en medio de la zozobra. Por eso, en la mañana de ayer fueron hasta las oficinas de la APP, en la Plaza de la Libertad, para manifestar su descontento. Con pancartas y consignas se plantaron un rato en frente de las oficinas. “Hace más de un año estamos pidiendo que nos presten atención. Representamos los intereses de 600 trabajadores que viven del estadio. Nos tienen excluidos”, comentó Muñoz.

La semana pasada hubo una comisión accidental en el Concejo de Medellín para tratar las preocupaciones de los comerciantes. Sin embargo, quedaron decepcionados porque Rodrigo Foronda, el director de la APP, no asistió. “El director es una persona que no escucha, que no da la cara. No hay un proceso para llegar a acuerdos”, comentó el concejal Luis Bernardo Vélez, que ha acompañado a los arrendatarios en este lío. Por esa falta de comunicación que alegan es que decidieron hacer el plantón a las afueras de la APP. Muñoz, el líder, comentó que la Agencia les ha pedido que se “transformen” para poder operar en el renovado estadio. Entre los requisitos que les han exigido, comentó, está mejorar las cadenas de frío y cumplir algunos criterios en la distribución. “Nosotros estamos dispuestos a transformarnos, pero no nos dicen cómo. Nos dicen que no cumplimos y entonces no nos van a tener en cuenta”, precisó Muñoz.

Carlos Campillo es “una vieja gloria del fútbol”. Jugó en Nacional, Medellín y Millonarios en la década del 60. Como una manera de retribuirle, hace más de 20 años le dieron en arriendo uno de los locales de occidental baja, donde distribuye sandwich cubano y empanadas argentinas: “Tengo 84 años y trabajo con mi hijo y mi señora. La pensión no me alcanza, entonces este negocio es mi sustento. Además, contratamos a cuatro personas para vender en la tribuna. Vine a protestar porque estoy muy preocupado y no nos quieren escuchar”. Responde la APP La APP se propuso, con la ayuda de inversión privada, modernizar el Atanasio Girardot, en pie desde 1953. Entre otras cosas, el plan contempla la construcción de un hotel con capacidad para más de 500 personas, además de mejorar los locales comerciales y ponerle cubierta al estadio. De manera escrita, el director de la APP, Rodrigo Foronda, le resolvió las dudas a EL COLOMBIANO. En primer lugar, Foronda dijo que no se puede garantizar la participación de los actuales arrendatarios porque no se sabe qué privado se quedará con la licitación para la renovación.