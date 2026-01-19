$!¿La SAE vendió a precio de huevo la finca consentida de Pablo Escobar?

El bien más emblemático que ha sido incautado del capo Pablo Escobar, sin duda, fue la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo. El segundo en la lista sería la hacienda La Manuela. Por eso muchos se sorprenden del precio en el que recientemente fue vendida esta propiedad localizada en El Peñol por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, informó de la transacción el pasado 8 de enero como un gran logro. “Cada bien que logramos recuperar y comercializar representa una victoria del Estado sobre el crimen. Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico, hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos y permiten cerrar ciclos de violencia con dignidad y transparencia”, dijo al hablar de la adjudicación que se hizo por $7.700 millones a cambio de esa extensión de 7.826 metros cuadrados. Eso quiere decir que el valor por metro cuadrado no llegó ni a los $100.000.