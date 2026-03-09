De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

La consulta de la izquierda llamada Frente por la Vida fue la decepción, siendo la menos votada de las tres. Allí, el exembajador Roy Barreras salió ganador con 257.037 votos, frente a Daniel Quintero.

Así las cosas, la Gran Consulta por Colombia arrasó con Paloma Valencia , quien fue la ganadora de la lista de la centro-derecha con 3.236.286 votos , mientras que en la Consulta de las Soluciones, Claudia López consolidó su favoritismo, pero apenas superó el medio millón de votos.

Esas 16 caras que estaban repartidas en tres consultas no solo tenían una disputa interna con sus compañeros de consulta, sino que buscaban entre ellas ser la más votada para fortalecer a quien saliera ganador en la respectiva lista.

Los colombianos tuvieron la posibilidad de pedir el tarjetón de las consultas y elegir entre 16 caras a quién preferían como contendores para suceder a Gustavo Petro y llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

La jornada electoral del 8 de marzo no solo definió cómo quedará conformado el Congreso de la República para los próximos cuatro años, sino que, además, agregó 3 candidatos a la Presidencia que fueron los ganadores de las consultas.

Los tres ganadores se unirían a quienes ya están pensando en la primera vuelta y decidieron no medirse en las consultas interpartidistas o no pudieron hacerlo por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En unas elecciones que comenzaron con una cifra récord de 91 precandidatos presidenciales, ya solo sobreviven 16 candidatos que provienen de partidos tradicionales, coaliciones y avalados por firmas.

En contexto: Estos son los 91 precandidatos que recogieron firmas para la Presidencia, ¿a cuáles conoce?

Sumados a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, quienes ganaron las respectivas consultas, está Iván Cepeda, la apuesta del Pacto Histórico para seguir el proyecto de la izquierda encabezado en la actualidad por Gustavo Petro.

El congresista Cepeda participará en primera vuelta luego de que el CNE le impidiera participar en la consulta del Frente por la Vida de este domingo, aludiendo a que la consulta en la que fue elegido en el mes de octubre de 2025 fue interpartidista, algo que va contrario a la normativa, pues no se puede participar en el mismo ciclo electoral en dos consultas interpartidistas.

Abelardo de la Espriella, aprovechando que en algún momento estuvo liderando la intención de voto en varias encuestas, decidió no participar en ninguna consulta y dar el salto a la primera vuelta presidencial.

Caso similar pasó con el exalcalde Sergio Fajardo, quien hasta el último momento mantuvo en vilo su participación en la Consulta de las Soluciones de Claudia López. También recibió coqueteos para participar en la Gran Consulta de la centro-derecha.

Otro que en algún momento fue invitado a esa consulta fue el exministro del Interior, Daniel Palacios, quien ha recibido el visto bueno del Partido Liberal. El exfuncionario del gobierno de Iván Duque decidió no participar de esta jornada interpartidista y saltar a la primera vuelta.

Una vez se conoció la negativa del CNE para que Iván Cepeda participara en la consulta del Frente por la Vida, candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo decidieron no ir al mecanismo propuesto por la izquierda y seguir en carrera de forma directa.

Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes, en una forma de intentar desmarcarse del petrismo, también decidieron medirse directamente en los comicios del mes de mayo.

El empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage también le dijo que no a la Consulta de las Soluciones de Claudia López y decidió seguir a primera vuelta.

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, salió inicialmente de la encuesta que en el mes de noviembre realizó el Centro Democrático y que dejó como ganadora a Paloma Valencia, esto tras conocerse un presunto apoyo a Abelardo de la Espriella.

Debido a esto, Uribe Londoño se desmarcó del Centro Democrático y decidió inscribirse a la primera vuelta. El tarjetón lo completan el excontralor Felipe Córdoba y el empresario Santiago Botero, este último avalado por firmas.

La primera vuelta presidencial se llevará a cabo el 31 de mayo. Para esa instancia, de acuerdo con el cronograma de la Registraduría, los candidatos pueden inscribirse con su fórmula vicepresidencial hasta el 13 de marzo y pueden hacer modificaciones a su inscripción hasta el 20 del mismo mes.

Siga leyendo: 10 claves para entender los resultados de las elecciones: “ganó la democracia en Colombia”