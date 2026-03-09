Martha Peralta quedó electa a pesar de sus cuestionamientos: “Una lucha que apenas comienza”

En un video que compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter), la congresista Martha Peralta (Pacto Histórico) celebró su elección para los próximos cuatro años en que legislará el Congreso de la República. Sin embargo, su nombre no pasa desapercibido. Ya que se trata de las senadoras salpicadas por el escándalo del desfalco de la UNGRD.
En la audiencia de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, se dejó al descubierto la presunta participación de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
