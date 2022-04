Oculta en las ramas, a un costado del edificio Científico del Jardín Botánico de Medellín, pasa la mayor parte del tiempo una gata llamada Sombra, negra y de tamaño mediano, que evita ser vista por los visitantes del lugar, seguro para evitar ser agredida.

El camuflaje entre las matas le sirve para proteger a tres gatitas negras, recién criadas y por las que debe velar y proteger en un ecosistema que le es adverso, pues los gatos son mascotas domésticas y su hábitat no es silvestre.

Allí le toca no solo buscar alimento sino competir con patos, ardillas, iguanas y pájaros, entre otras especies, y la lucha no es fácil. La negrura le ayuda a no ser vista, pero un vigilante del lugar sabe que está allí y tampoco la agrede. “Ella se mantiene entre la maleza con sus tres gaticos (sic), es muy linda”, dice y se nota que su presencia lo enternece.

Al escarbar entre las ramas afloran sus ojos verdes, intensos, y el susto de saber que otras personas distintas al vigilante la han descubierto, la vuelve arisca y la obliga a huir. Le toca correr entre los arbustos y dejar por un instante sus crías mientras a una distancia de unos diez metros sigue vigilante, atenta. Luego se pierde entre los matorrales y senderos, buscando otro camino para llegar de nuevo hasta sus crías y seguirlas cuidando. Está en el lugar equivocado, sin duda.