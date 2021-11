EPM y Conconcreto estudian decisión de Contraloría sobre Hidroituango

“Es importante resaltar que los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República están sometidos a un proceso de control automático de legalidad a cargo del Consejo de Estado, y solo cuando este trámite termine, la decisión tendrá plenos efectos, momento en el cual, y dependiendo de cómo se resuelva el recurso mencionado, podremos determinar los impactos jurídicos, económicos y contables para la sociedad”, apuntó la compañía.

Finalmente, en rueda de prensa, el alcalde Daniel Quintero se refirió al fallo de la Contraloría, como algo histórico.

“La alternativa de que pagara la gente no es la que quisiéramos o buscáramos y por el contrario teníamos un compromiso con la ciudadanía para que eso no fuera así (...) Este es un fallo histórico ya que por primera vez en la historia de EPM los responsables de los daños y de los sobrecostos tienen que pagar por ellos (...) Este es un fallo histórico porque ante las presiones políticas, las demandas y las dilaciones se avanzó para que los responsables paguen (...) Este fallo garantiza que esto no le vuelva a pasar a EPM, que no haya gente que le haga daños y se salga con la suya. Este fallo no permite que los poderosos no se salgan con la suya y que tengan que responder con su propia plata”, dijo el mandatario.

Quintero reveló que en próximos días, la alcaldía y EPM sostendrían conversaciones con la Contraloría General para que el pago de la multa llegue a la empresa de servicios públicos lo más pronto posible y así se logren aliviar las tarifas de los servicios públicos.