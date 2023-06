La autopista Medellín - Bogotá, la carretera a la Costa Atlántica y la vía a Urabá que llega hasta Montería tienen un denominador común: además de ser ejes nacionales, tiene un alto riesgo de cierre total por los problemas críticos que se han acrecentado con las lluvias. El deterioro es tal, que la Gobernación pidió al Invías y al Ministerio de Transporte un plan de atención urgente para evitar el colapso de los puntos críticos.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Santiago Sierra Latorre, explicó que el requerimiento que está haciendo el departamento no es para ejecutar un plan de intervención especial, sino uno permanente que atienda las necesidades de esos corredores. “La insistencia de Antioquia no es sobre los montos destinados, es sobre las acciones oportunas y permanentes en el mantenimiento de las vías para no llegar a estos puntos críticos. Le propusimos al Invías alternativas para mitigar estas problemáticas, para que se garantice un mantenimiento rutinario”, indicó.

Ánderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transporte de Carga, llamó la atención en días pasados porque las vías nacionales tienen muchos problemas debido, en gran parte, a la falta de mantenimiento, aunque también se suma la falta de control de las autoridades para atajar las socavaciones por minería o indebida urbanización. “Otro problema son los arreglos temporales, nunca definitivos, lo que conlleva a afectaciones en las operaciones de carga y pasajeros”, criticó Quiceno.

Explicamos a continuación los problemas en detalle de tres vías nacionales que pasan por Antioquia.