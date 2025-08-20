x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cambios en Ecopetrol: Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva, renunció al cargo

En su lugar, la compañía designó a Mónica de Greiff como nueva presidenta del órgano directivo.

  • Guillermo García Realpe dejó la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol. Su reemplazo será Mónica de Greiff. Foto: Tomada de redes sociales
    Guillermo García Realpe dejó la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol. Su reemplazo será Mónica de Greiff. Foto: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, presentó su renuncia al cargo, decisión que, según la compañía, obedeció a motivos personales. En su reemplazo, fue designada Mónica de Greiff como nueva presidenta del órgano directivo.

Sin embargo, pese a dejar la presidencia, continuará como miembro de la Junta y se mantendrá al frente del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

Cabe recordar que García Realpe fue designado como presidente de la junta directiva de Ecopetrol el pasado 5 de abril de 2025.

García Realpe es especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana. En el pasado, ocupó el cargo de secretario general del Ministerio del Interior, fue senador de la República y asesor del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente se desempeña como asesor y consultor en temas ambientales y de desarrollo regional.

Puede leer: USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar producción de petróleo y gas en Colombia”

La nueva presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol

Ante su renuncia, la cual la petrolera afirma que fue “voluntaria”, la Junta Directiva eligió a Mónica de Greiff Lindo como nueva presidenta y a Ángela María Robledo Gómez como vicepresidenta, quienes asumirán el cargo desde este miércoles 20 de agosto de 2025.

Entérese: En tres años de Petro las ganancias de Ecopetrol bajaron $8,5 billones

Es de anotar que el pasado 28 de mayo de 2025, en medio de tensiones internas, De Greiff presentó su renuncia irrevocable tras la polémica por un contrato adicional de US$5,8 millones con la firma Covington & Burling. El acuerdo, firmado para asesorar en los señalamientos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, generó críticas por su alto costo y la falta de transparencia en su aprobación.

No obstante, a finales de junio, la Junta solicitó de manera unánime que reconsiderara su decisión, subrayando que su permanencia era clave para garantizar al menos un 30% de representación femenina en el órgano rector.

De Greiff hace parte de la Junta desde octubre de 2022, cuando ingresó como miembro no independiente por designación del Gobierno. En octubre de 2023 pasó a ser miembro independiente y participó en comités como Negocios, Compensación, Nominación y Cultura.

Vea también: Gobierno Petro pone el ojo sobre XM tras $100.000 millones perdidos en un software que no funciona

Su trayectoria incluye cargos como ministra de Justicia, embajadora, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y directiva en el Grupo Energía de Bogotá.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida