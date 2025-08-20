Cambios en Ecopetrol: Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva, renunció al cargo

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, presentó su renuncia al cargo, decisión que, según la compañía, obedeció a motivos personales. En su reemplazo, fue designada Mónica de Greiff como nueva presidenta del órgano directivo.

Sin embargo, pese a dejar la presidencia, continuará como miembro de la Junta y se mantendrá al frente del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

Cabe recordar que García Realpe fue designado como presidente de la junta directiva de Ecopetrol el pasado 5 de abril de 2025.

García Realpe es especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana. En el pasado, ocupó el cargo de secretario general del Ministerio del Interior, fue senador de la República y asesor del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente se desempeña como asesor y consultor en temas ambientales y de desarrollo regional.

