Petro dice que le envió mensaje a Trump por despliegue naval en el Caribe: “Los gringos en la olla pensando que invadir Venezuela resuelve su problema”

El presidente Gustavo Petro aseguró que le envió un mensaje a su par estadounidense, Donald Trump, a través de “emisarios” en el que le advertía que sería un “error” agredir militarmente a Venezuela.

“Yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error y no es como la prensa dice que somos aliados de Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución”, expresó el mandatario, durante el desarrollo esta noche de un nuevo Consejo de Ministros, esta vez dedicado a temas de seguridad.

Petro sostuvo que “los gringos están en la olla pensando que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia a lo mismo”, afirmó el jefe de Estado.

Washington ordenó el traslado de tres destructores a aguas del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela, en el marco de un plan de lucha contra el narcotráfico, que algunos sectores han interpretado como una suerte de amenaza al gobierno de Caracas.

El mandatario colombiano también aseguró que le ha pedido al gobierno de Venezuela que no permita que su territorio sea usado por grupos armados ilegales colombianos.

El lunes, Petro dijo a través de su cuenta de X que los disidentes y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) libran una guerra no solo en su país, sino que la han trasladado a territorio venezolano.