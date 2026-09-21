Fertilizantes llegan por primera vez a Puerto Antioquia: así buscan reducir los costos logísticos para el agro

Por primera vez, Puerto Antioquia recibió un buque cargado con fertilizantes, una operación con la que el sector busca abrir una nueva ruta para el ingreso y posterior distribución de insumos destinados a la agricultura colombiana.

La operación fue realizada por We Agro, nueva compañía de fertilizantes del Grupo GreenLand, que busca aprovechar la ubicación del terminal portuario en Urabá para acercar estos productos a diferentes regiones productivas, entre ellas Antioquia, el Eje Cafetero, Córdoba y los Llanos Orientales.

Uno de los principales argumentos de la empresa está en la ubicación de su planta de producción, localizada a 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia. Según We Agro, esta cercanía permitiría reducir hasta en 35% las distancias hacia algunas de las principales zonas agrícolas frente a las rutas logísticas que actualmente deben recorrer estos productos.

La apuesta tiene un componente relevante para un mercado en el que los costos de transporte hacen parte del precio final de los insumos que utilizan los productores.

“Esta llegada del primer buque simboliza mucho más que una operación logística. Es el comienzo de una nueva producción de fertilizantes para el abastecimiento del agro colombiano”, afirmó José Rojas, gerente general de We Agro.

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