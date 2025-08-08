Adulta mayor que se había perdido en El Carmen apareció muerta en Rionegro

En El Carmen de Viboral (Oriente antioqueño) se celebraron este jueves las exequias de Otilia Garcés Peláez, la adulta mayor que había sido reportada como desaparecida en ese mismo municipio y que apareció muerta en Rionegro.

El cuerpo de la señora Garcés, de 74 años de edad, fue recuperado del cauce del río Negro, el martes pasado, seis días después de que su familia denunciara que había salido de su casa y no conocían su paradero.

Desde entonces emprendieron una campaña en redes sociales por si alguien la veía les informara a sus allegados, en tanto que las autoridades activaron la ruta de búsqueda.

El secretario de Gobierno de El Carmen, Daniel Quintero, le dijo a EL COLOMBIANO que después de recibir el reporte se hizo una revisión de las cámaras disponibles en espacios públicos del municipio y verificaron que, ese mismo jueves la mujer había entrado a un establecimiento público, aparentemente para cambiar un billete y luego salió para abordar un vehículo tipo van de servicio público que tenía como destino a Rionegro.

Por ello, las autoridades locales establecieron contacto con las de esa ciudad y también hicieron una revisión de los sistemas de seguridad por video.

Así fue como ubicaron la imagen de la desaparecida en el sector de Autolarte. “Tenía la apariencia de estar como desubicada, y desde ahí se perdió el registro”, dijo Quintero.

El pasado martes en la tarde, los bomberos de la ciudad que es llamada Cuna de la Libertad recibieron la información del avistamiento de un cadáver a orillas del principal afluente local, en cercanías de la plaza mayorista. Por el estado de descomposición se presume que la señora Garcés llevaba varios días de fallecida.

Tras la recuperación, el cuerpo quedó en manos de la Sijín para realizar las labores de levantamiento y las indagaciones con el fin de determinar las causas del deceso.

De acuerdo con el comandante de los bomberos locales, sargento Ubaldo Alcaraz, el sitio donde fue hallada queda a unos 2,5 kilómetros del lugar donde la occisa había sido vista con vida por última vez. “Como el río está tan bajito, quedó entre unas piedras”, apuntó.

Una hipótesis que barajan las autoridades es que en su estado de confusión, la adulta mayor pudo haber tropezado y caer al río.

Personas que la conocieron le dijeron a este medio que esta no presentaba problemas de salud ni sufría de ningún padecimiento en su condición mental.