Alejandro Osorio venció en la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025

Antes de iniciar la edición 75 de la Vuelta a Colombia, Alejandro Osorio, del equipo Orgullo Paisa, llamaba la atención con su positivismo y deseo triunfal.

“Hay rivales muy fuertes, pero nosotros estamos preparados para dar batalla, para ser protagonistas y lograr victorias”.

Palabras que quedaron evidenciadas este viernes cuando venció, en su cerrado sprint dentro de un grupo de diez hombres, en la octava etapa que tuvo un recorrido de 168,2 kilómetros entre Cali y La Tebaida, en el departamento del Quindío, donde el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) protegió la camisa amarilla de líder.

Confirmando que es uno de los mejores velocistas del país, el Pony, como le dicen al corredor antioqueño que nació hace 27 años en El Carmen de Viboral, cabalgó a una velocidad de 46,8 kilómetros por hora en la parte final del recorrido para cruzar primero tras un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 23 segundos y cobrar, de esta manera, revancha en la actual carrera, y en la que había ganado tres fracciones en 2024.

En la primera fracción, con llegada en Yopal, Osorio había sido segundo detrás del también paisa Wílmar Paredes (Team Medellín); mientras que el jueves, en la capital del Valle, donde triunfó también este último, Alejandro arribó cuarto.

Ahora, luego del buen trabajo de sus compañeros de equipo y a su inteligencia y fuerza para atacar en el momento preciso, logró levantar los brazos en señal de triunfo, superando al boliviano José Aramayo (Pío Rico Cycling Team), segundo, y al risaraldense Kevin Castillo (Team Sistecrédito), vigente campeón del Clásico RCN y de quien se dice correrá el próximo año en el Team Movistar.

Este fue la segunda alegría del Orgullo Paisa en la presente carrera, luego de la victoria de Yeison Reyes el miércoles en la sexta jornada con el final en el Alto de La Línea.

En la clasificación general Contreras se mantiene al frente de la clasificación general con una ventaja de 1.04 minutos respecto al boyacense Diego Andrés Camargo (Team Medellín). Tercero es el venezolano Yonathan Miguel Eugenio (Ebsa), a 1.20; mientras que Reyes es cuarto, a 1.50.