Mujer que había sido secuestrada fue rescatada en el Oriente de Antioquia

La policía y el Gaula Militar rescataron este viernes a una mujer de 63 años que había sido secuestrada hace dos días en el Oriente de Antioquia.

El reporte oficial indica que Herlinda Cano de Zuluaga, de 63 años, fue secuestrada por cuatro hombres encapuchados que llegaron hasta su casa en la vereda el Jordán de Cocorná.

“Se llevaron a esta mujer por la autopista Medellín Bogotá con destino desconocido por la vía de la represa. Antes de abandonar el lugar estos sujetos hurtaron elementos de valor como joyas y dinero en efectivo, advirtieron al esposo de la mujer que debía estar pendiente del teléfono, para hacerle las exigencias económicas las cuales tenían que cumplir para su liberación”, informó el coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia.

Los secuestradores le exigieron $200 millones de pesos a la familia a cambio de la libertad de Cano. La mujer relató que incluso el conductor del carro en el que la subieron casi se estrella y que la primera noche la pasaron en una montaña, sobre una piedra. “Ellos se acostaron y yo me quedé sentada”, agregó.

La mujer reveló que el rescate tuvo lugar justo después de que ella terminara de rezar el rosario con uno de ellos.

“Las horas fueron eternidades. Yo me sentaba todas las noches y había tres personas ahí, y sentía miedo porque me daba miedo que me violaran a la fuerza. ¿Uno a quién llama o qué grita?”, relató la ciudadana.

El operativo de rescate terminó con la captura de tres de los delincuentes, uno de ellos de nacionalidad venezolana.