Las obras del volcán de lodo de Arboletes tienen retraso de tres años

El proyecto de adecuación urbanística del Volcán de Lodo de Arboletes –uno de los principales atractivos turísticos del Urabá antioqueño– completó tres años de ejecución y continúa generando dudas entre la comunidad a raíz de los constantes retrasos en las obras y a las millonarias inversiones que ha requerido. Aunque la Gobernación asegura que el proyecto avanza y que la obra estaría lista en septiembre de 2026, lo cierto es que la intervención, que inició desde 2023, todavía sigue sin ser entregada.
Hoy en día quienes pasan por la zona encuentran una polisombra en lo que sería una de las entradas al espacio, donde un aviso informa que el Parque Geológico Natural, Ambiental, Cultural y Turístico Volcán de Lodo de Arboletes tiene su etapa 1 finalizada y la fase 2 de la etapa 2 en estudios.
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La intervención urbanística en el volcán de lodo de Arboletes fue anunciada por la administración departamental en diciembre de 2022. En esas fechas se dijo que la Empresa de Parques y Eventos de la Gobernación de Antioquia (Activa) se encargaría de las obras que inicialmente contemplaban una inversión de $2.600 millones para intervenir 1.500 metros cuadrados con obras de urbanismo, parqueaderos, senderos y paisajismo que comprenderían un cerramiento perimetral, ingresos y egresos controlados, punto de atención médica y salvavidas.
El inicio de las obras del nuevo ecoparque se proyectó para marzo de 2023 y su entrega estaba prevista para antes de terminar el segundo semestre de ese mismo año.