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Wadith Manzur, detenido por saqueo a la UNGRD, no podrá posesionarse como senador desde su lugar de reclusión, ¿por qué?

Las razones fueron explicadas por el secretario general del Senado de la República, Diego González. El Partido Conservador seguirá sin uno de sus congresistas más votados.

  • Wadith Manzur fue representante a la Cámara y después saltó al Senado. Foto: Colprensa.
    Wadith Manzur fue representante a la Cámara y después saltó al Senado. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Wadith Manzur, implicado en el escándalo de la UNGRD, no podrá posesionarse como senador del Partido Conservador, ya que está preso mientras avanza su proceso judicial. Manzur había solicitado posesionarse de manera virtual o en su sitio de reclusión, pero el secretario general del Senado, Diego González, respondió que solo puede hacerlo en el Congreso, algo imposible para él en el momento.

Para explicarlo, González citó, primero, la Ley Quinta de 1992, el reglamento del Congreso. En esa, se habla de que la virtualidad solo aplica para trámites “expresamente regulados” por ese documento. Y entre ellos no está el acto de posesión.

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Segundo, citó el artículo 140 de la Constitución, que dicta que “el Congreso tiene su sede en la capital de la República” y de una interpretación de la Corte Constitucional que dice que “el Congreso tiene una sola sede”.

A su vez, que quienes se incorporen “deberán posesionarse ante el presidente de la Cámara respectiva” y que “no hay norma expresa” que permita que Manzur se posesione en otra parte.

En teoría, si el congresista no se posesiona el 20 de julio y hasta ocho días después pierde su investidura, a menos de que “medie fuerza mayor”, que, en el caso de la privación de la libertad, puede considerarse.

En otras palabras, lo que se considera por ahora es que no pierda su investidura, no que pueda posesionarse, pues solo puede hacerlo en el Capitolio Nacional.

Manzur había pedido hacerlo de manera virtual o que la mesa directiva del Senado se trasladase al centro de reclusión donde permanece para tomarle juramento, pero con la carta de González se evidencia que, hasta el momento, no es posible.

Peticiones previas a la Corte y proceso judicial

El exrepresentante a la Cámara parece estar quemando todos los fusibles para no perder su puesto. Unos días antes de la posesión del 20 de julio, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que le permitiera salir de su centro de reclusión para ir a la instalación del Congreso y tomar posesión de su curul.

Se trató de una petición que llegó a pocos días de que el alto tribunal negara un permiso similar a la representante Karen Manrique, también enredada por el escándalo.

Cabe recordar que Manzur está privado de la libertad desde marzo de este año, cuando la Corte ordenó una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por el escándalo de la UNGRD. Es decir, lo metió tras las rejas para evitar, por ejemplo, una eventual fuga mientras se define si es culpable o no.

A lo largo del caso, la defensa de Manzur, a cargo de la firma de abogados Víctor Mosquera, ha dicho que impedir su posesión podría afectar tanto sus derechos políticos como los de los ciudadanos que votaron por él.

“Observamos con preocupación que la medida de aseguramiento actualmente vigente tenga el potencial de impedir el ejercicio efectivo de los derechos políticos del senador electo y de afectar la voluntad democrática expresada por más de 134.000 ciudadanos que respaldaron su elección”, señaló la firma.

Los abogados también cuestionaron las circunstancias en las que fue impuesta la medida de aseguramiento, al advertir que se produjo durante el proceso electoral y que, de acuerdo con la información pública disponible, solo fue aplicada a dos de las seis personas investigadas dentro del mismo expediente.

El Partido Conservador será de gobierno

Esta noticia llega un día después de que el Partido Conservador se declarara partido de gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión fue tomada por unanimidad tanto por la bancada de Cámara de Representantes como del Senado.

“Hoy, en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la seguridad, hay una declaratoria formal del Partido Conservador como partido de gobierno”, señaló Efraín Cepeda, presidente de la colectividad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Senado le negó la posesión virtual o en prisión a Wadith Manzur?
Porque la Ley Quinta de 1992 y el artículo 140 de la Constitución determinan que la posesión parlamentaria debe realizarse presencialmente en la sede única del Congreso en Bogotá, sin existir norma que permita juramentarse en forma remota o en centros carcelarios.
¿Perderá Wadith Manzur su investidura como senador por no posesionarse?
No necesariamente de forma inmediata. Aunque la ley estipula pérdida de investidura si no se posesiona tras ocho días del 20 de julio, la privación de la libertad puede ser alegada legalmente bajo la figura de “fuerza mayor”.
¿Por qué se encuentra privado de la libertad el senador electo Wadith Manzur?
Cumple una medida de aseguramiento ordenada desde marzo por la Corte Suprema de Justicia en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
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