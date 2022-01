Polémica por audio que cuestionaría financiación de la revocatoria de Quintero

De hecho, había sido subgerente administrativo y financiero en el General (marzo 5 a septiembre 24 de 2020) pero renunció, luego de denuncias que llegaron a Personería de Medellín y Procuraduría en el sentido de que no cumplía los requisitos. Ahora estamentos ligados con el HGM le hacen el mismo cuestionamiento, pues no cuenta con posgrado, ni los 54 meses de experiencia específica en control, como dice la ley.

La Vicepresidencia de Auditoría Corporativa de EPM es apetecida no solo por el prestigio que da sino por un salario que ronda los $30 millones mensuales. Por eso, la empresa de servicios tuvo, hasta que se posesionó el alcalde Quintero, el más alto estándar de exigencia, de acuerdo con su reglamento interno. El tope mínimo para llegar allí era tener posgrado y por lo menos 12 años de experiencia en la función que implica.

De ahí que el nombramiento de Gustavo Alejandro Gallego despertara suspicacias y el rechazo del Sindicato de Profesionales de EPM y Une (Sinpro), pues no solo está el antecedente de que el alcalde ha ubicado fichas claves suyas en una entidad que en el pasado brilló por su carácter técnico e independencia de manejo, sino porque se cuestiona si está preparado para la responsabilidad que asume.

Tras la posesión, EPM destacó que Gallego cuenta con más de 20 años de experiencia y que ha estado en varios cargos, entre ellos como contralor auxiliar en Medellín (no dice por cuánto tiempo), pero según Sinpro, en la plataforma Sigep, Gallego colgó una hoja de vida contando su paso de poco más de 14 meses como personero de La Estrella y cerca de 3 años como personero delegado de la Personería de Medellín, y no puso lo de la Contraloría. El sindicato apunta que —basándose en el Decreto 989 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública— la trayectoria en las dos personerías no sería válida en este caso, por lo que su recorrido materia de control no le daría para el tener el cargo de auditor con el rasero que había antes en la empresa ni incluso con el de los 52 meses de trayectoria de que habla el Decreto 1083.

No obstante, al percibir el ruido al respecto, cuando se anunció este movimiento burocrático, habrían modificado los certificados para que se ajustaran. De hecho, EL COLOMBIANO conoció el decreto 01 del 3 de enero en el que se aclara el cambio de documentación.

Gallego viene de una gestión polémica como gerente de en Empresas Varias y se destaca por ser pareja de Liliana Ramírez Quintero, personera del Municipio de La Estrella y prima del alcalde Quintero.

Expertos consultados por este diario expresaron la inquietud de si declaró conflicto de intereses por el último cargo, pues si se presentan casos de corrupción en EVM le tocaría conocerlos desde su posición actual.