Riña de hinchas deja 4 heridos en Itagüí

Wilder Echavarría Arango

Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)

¿Cuál es la justificación que dio origen a modificar el manual de contratación?

“Es importante contarles a todos los interesados y a los que manifiestan alguna preocupación que la EDU es una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice), del conglomerado del Municipio, que se regula la Ley 489 de 1998. Además, la Ley 850 de 2007 habla de cómo las Eice tienen la facultad de regirse bajo su propio manual de contratación y su régimen contractual. Más que un sustento técnico y jurídico, está claro cómo funcionan y qué pueden hacer las Eice”.

Las advertencias no son por falta de sustento jurídico. La pregunta es sobre los criterios que se utilizaron para cambiar términos de la invitación privada.

“Las Eice se crean porque deben entrar en competencia con privados. Nos toca estar dentro de los principios de la función pública. Hay una intención creciente en Colombia de crear más Eice para el desarrollo urbano. La EDU es especializada en la estructuración de proyectos de orden municipal y tenía solo un cliente: la alcaldía y las empresas del conglomerado. El año pasado, bajo la estructuración de un plan estratégico por la pandemia, buscamos otros mercados para poder tener más rentabilidad. Como Eice hacemos negocios y debemos ser rentables, estar en competencia igualitaria. Hay empresas en nuestro entorno, como la de Bello, Envigado y Sabaneta, con ese principio de autonomía, eficiencia y celeridad, y también tienen esos topes, porque sino, no somos competitivos. A su vez, tenemos que cumplir principios de eficiencia para elegir esos contratistas y creemos que aumentando y dirigiéndolos a una invitación privada, lo podemos lograr para cumplir con celeridad y economía procesal. Aún así seguimos publicando todos los procesos en el Secop, lo que da garantía de selección objetiva”.

¿No le parece que es un crecimiento inusitado que el tope de la invitación privada crezca 1.900%?

“No lo considero, independiente de que sea el 1, el 2 o el 3% o la cifra que me dice. Buscamos poder ser más eficientes y en esto están los tiempos de contratación. Había una línea base en el manual de contratación que teníamos y yo soy el que invitó a la Junta Directiva para que avalara esta propuesta de ser eficientes. Era muy recurrente en la anterior administración que los contratistas repitieran mucho, hemos ampliado el abanico para empresas especializadas. Está equivocada y desenfocada la CCI al pensar que la EDU es una tercerizadora de contratos, nosotros concebimos proyectos, los pensamos y los estructuramos con metodologías de vanguardia” .



¿Por qué se mantiene la posibilidad de adicionar sin límite los contratos, posibilidad que ya se había establecido en el anterior manual de 2018?

“Lo he mantenido, no le veo dificultades porque puede funcionar. Los tiempos son justos y suficientes. Es que realmente el manual cambió en dos temas: en poder ampliar la cuantía. Y dos, en los tiempos de contratación. No me esté escondiendo, se publicó en el Secop, se debatió en tres juntas directivas bajo un estudio durante el primer semestre”.