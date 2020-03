Cómo rotan los dígitos del pico y placa ambiental y otras respuestas

La información es publicada por la dependencia un par de horas después de que el Área Metropolitana decidiera mantener las medidas del Estado de Alerta durante el miércoles 4 de marzo , como sexto día consecutivo. Esto debido a que aún no se evidencian mejorías considerables en la calidad del aire de la ciudad.

¿Cuál es el horario de pico y placa ambiental para los vehículos particulares según el modelo?

Si se trata de un carro particular o moto: la restricción aplica en la mañana de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., y en la tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Si el modelo es igual o anterior a 1996, el horario de restricción es de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.