“Esa rotación no retrasaría el proceso, porque la ponencia de Abreo era negativa, él quería que la aceptaran, pero de buena fuente sé que dentro de la Sala Plena no hay convicción de lo que Abreo está presentando, por la simple razón de que lo que él dice no tiene fondo. Contablemente, lo que él justifica no tiene fundamento”.

¿Qué mensaje les deja la propuesta de esa rotación?

“Si hubo rotación del expediente fue porque Abreo no convenció a los magistrados y el nuevo magistrado que pidió la rotación hará una ponencia diferente para contrastar”.

¿Pero si aún así le dan la razón al magistrado Abreo, qué viene para el proceso?

“¿Qué va a pasar?, digamos que si a él le aceptan la ponencia negativa y todos votan la ponencia negativa, impugnamos. Y al impugnar el proceso pasa a otro estamento, que sería el Consejo de Estado. Y como eso que dice él (Abreo) no tiene fundamento ni asidero, todos los magistrados se van a enredar. Toda la Sala Plena será responsable. La rotación es que la coge otro magistrado, pero todos revisan el expediente”.

¿Básicamente, qué es lo que ustedes dicen que no tiene sentido?

“Yo sé que básicamente son tres puntos: Uno, el contrato con la contadora, y he sido muy claro, a él se le mandó la copia de la terminación del contrato. ¿Por qué?, porque básicamente para qué íbamos a seguir con un contrato si no sabíamos qué podía pasar. El contrato era por las tres etapas del asunto. Una primera etapa para la recolección de firmas, una segunda para la campaña de revocatoria y la tercera para cuando ya se cierre todo el tema. Pero como todo se fue enredando, yo hablé con la contadora y le dije que para qué seguir este contrato si seguramente nos van a enredar, entonces paremos ya y después miramos”.

Se ha dicho que les formularían cargos a ustedes por la financiación del proceso, ¿qué han pensado sobre esto?

“¿Cargos de qué? Ellos (el CNE) ni siquiera son Fiscalía, ni siquiera son un ente acusador, acá los cargos los formulan la Contraloría y la Fiscalía. La Contraloría formula cargos si uno dilapida o malversa dineros públicos, y acá dineros públicos de qué o de quién. Hablan de la cuenta corriente y la cuenta la abrimos desde el mes de marzo y no nos entregaron planillas hasta junio (2021), yo esa cuenta no la iba a mover hasta que supiera si nos iban a entregar o no planillas. Los bancos cobran cuotas de manejo, por el acceso a la sucursal virtual y otros servicios por ser cuenta corriente y eso cuenta. El otro asunto del que él hablaba, de una donación que nosotros reportamos como un gasto, y cómo es posible eso. Usted no puede enredar una entrada con una salida, contablemente salió o entró, y todo está respaldado con el documento final que pide uno en campaña, la contabilidad está respaldada con los estratos bancarios. Esta claro a quién se le pagó cada peso, todo está clarísimo, de ahí para allá no hay nada más en este proceso”.

Se han mencionado temas como sillas, camisetas, gorras...

“También vi que estaba pegado de cosas como el alquiler de sillas. ¿Qué pasa?, las campañas legalmente no pueden adquirir activos y fuimos conscientes de eso. Entonces la corporación Medellín Cuenta Conmigo compró mesas, sillas y carpas y se las alquiló al proceso y eso se reportó. Entonces no sé qué está inventando este señor (Abreo)”.

¿El documento de la terminación del contrato con la contadora también lo anexaron?

“Todo, absolutamente todo, es más, en las subsanaciones nos preguntaron qué había pasado con eso y les dijimos: tenga la terminación del contrato, que esa no la allegamos porque la terminación del contrato se dio después de que entregamos la contabilidad, y tomamos la decisión de que después de que entregamos la contabilidad acabar el contrato aquí. Es que es mi contrato de una persona, mío, personal, y yo veré cuándo termino el contrato, entonces no sé que es lo que está alegando ese señor. La misma contadora nos dijo, mucho cuidado que si van a decidir contra ustedes les estarían violando el debido proceso y eso les da un cargo penal porque estarían prevaricando”.

¿El incidente de desacato por la tutela que no habrían cumplido sí se interpuso?

“Claro, lo puso uno de los ciudadanos que activó la tutela”.

¿Ese desacato, en términos legales, cuándo tiene que responderlo el CNE?

“El desacato es certifica o certifica, se les da una posibilidad de resarcir inmediatamente, si no lo hacen, cárcel y multa”.

¿Si con todos estos escenarios y aún así se sigue incumpliendo, ustedes van a Consejo de Estado, pero esa instancia no consideran que es muy demorada?

“Sí, igual de todas formas cabría otra tutela, porque están violando el debido proceso. Entonces las rutas son muchas, yo no soy abogado, pero eso nos han explicado los abogados. Todas las opciones que hay por hacer. Nos sentaríamos a analizar qué hacer, no puedo adelantar nada porque todas las cosas cambian cuando esta gente dice algo”.

¿El tema de los tiempos cómo lo ven, parecería que no van a dar?

“Es que nosotros tenemos tiempo para revocar a Quintero hasta el 31 de diciembre”.

¿No se dice pues que faltando 18 meses para terminar un mandato no se puede revocar un alcalde?

“Si nosotros revocamos a Quintero antes del 30 de junio podemos ir a elecciones” .