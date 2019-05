Salud en El Bagre, a la deriva por asesinato de médico

Ricardo Posada

La misión médica está protegida hasta en las guerras

Hay que decir que el asesinato del médico de El Bagre evidencia un problema de intolerancia, de pérdida del respeto por la vida. Los médicos están para salvar vidas, pero las personas se mueren por cualquier enfermedad. Los médicos atienden a toda clase de pacientes y lo hacen con voluntad. Nadie trabaja con negligencia. Las agresiones a la misión médica han sido un problema del país, pero hay que recordar que ha sido protegida hasta en las guerras, al personal de la Cruz Blanca no se le dispara. Eso viene desde la Convención de Ginebra. No se le puede quitar la vida al que salva vidas. Sobre los médicos rurales hay que aclarar que en Colombia se hace un sorteo anual con todos los profesionales que necesitan prestar su servicio social y van saliendo los lugares a los que tienen que ir, y lo deben hacer obligadamente en la zona que sea. Los médicos estamos capacitados para eso. Anteriormente, la asignación de las plazas la hacía la Seccional de Salud y les tocaba en el departamento, pero el Ministerio asigna indistintamente y a un médico de este territorio le puede tocar ir al Amazonas o cualquier otra zona alejada. Lo ideal sería que vaya a una zona de su departamento, pues por ejemplo cuando se les asigna a una comunidad indígena, muchos no entienden esa idiosincrasia. Si el médico decide que no va a la zona que le tocó recibe una sanción de un año sin poder presentarse a otro sorteo en ese lapso. También hay muchos que no alcanzan cupo, que puede ser un porcentaje del 40%, y estos tienen una amnistía y pueden graduarse en su ciudad. También hay esa posibilidad para los que van a hacer especialización. Del CES, por ejemplo, salen 80 médicos por semestre.