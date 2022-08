El Homo está compuesto por dos edificios: el nuevo tiene siete pisos y fue entregado en diciembre de 2020, aunque entonces solo se trasladó Urgencias. El resto llegó a cuentagotas. En el segundo nivel está el sector administrativo y los quirófanos de la terapia electroconvulsiva (Tecar). Las antesalas son grandes espacios vacíos: no hay sillas ni televisores para matar la espera. Las mujeres y los niños ocupan las alas norte y sur del cuarto piso, respectivamente. En el antiguo —de sesenta años— duermen y reciben la atención los hombres. El lugar es conocido por médicos, enfermeros y visitantes con el nombre de pensionado. La cobertura total es la de 260 camas y cuenta con el trabajo de 25 psiquiatras en atención diaria de las siete de la mañana a las tres de la tarde. Hay trajín, rumor de actividad: llegan y parten las ambulancias, entra y sale el personal sanitario. La plata para mantenerlo activo llega a los once dígitos: $ 71.976.800.292 en 2022, $ 50.728.833.948 el calendario anterior.

Las dos madres de esta historia sueltan las palabras despacio. La primera está en los cuartos del fondo: allá llevan a las insomnes: las que dejan las luces hasta tarde, las que van muchas veces al sanitario a lo largo de la noche, las que lloran y lloran. También mandan allá a las agresivas. El enfermero mira por la ventanilla de la puerta y franquea el paso: el sol se desparrama por la ventana, la oculta por unos segundos. Se pone en pie, saluda: es diminuta, tiene el afro revuelto, está descalza. Pregunta cuánto tiempo estará ahí, lleva dos días. El enfermero dice que eso solo lo sabe el médico tratante. Sin mudar de gesto, la mujer inquiere por su recién nacida. El enfermero sigue el protocolo, nunca se aleja de él: mañana temprano hablará con la trabajadora social del hospital para que averigüe por la bebé. La primera noche —cuenta la mujer— la pasó en blanco: el llanto no le dio un instante de tregua. Ahora está mejor. La internaron, dice, por una pelea con una hermana. No da detalles, nadie los pide. El fotógrafo Manuel Saldarriaga se hace detrás de ella, la enfoca, muestra lo pequeña que es. La segunda mujer está en la sala de su casa. Lleva puesta una blusa blanca. Mira con desconcierto. Las cortinas tamizan la luz. Pierde la madeja de la charla. Cuando las preguntas quedan en vilo, la hija contesta. Más adelante volveremos a ella. Por ahora basta decir que la cantidad de mujeres en los consultorios psiquiátricos por asuntos de depresión supera por dos a la de los hombres. La dureza varonil los inhibe de lanzar el S.O.S. cuando de la mente se trata.

Las enfermedades psiquiátricas son distintas a las neurodegenerativas. Las primeras están asociadas a las funciones del cerebro mientras las segundas a su estructura y conformación. Una diferencia crucial. Por ejemplo, un diagnóstico oportuno y un buen tratamiento pueden llevar a los enfermos psiquiátricos a los cauces de la sociedad, devolverles cierta autonomía. Para los otros el panorama es oscuro, mucho más: a pesar de los medicamentos y cuidados, su fin será la dependencia absoluta, el universo reducido a las proporciones de una cama. Estos matices los aprendí gracias a la clase que me impartió por teléfono el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el doctor David Aguillón. Le pregunté por la locura y la demencia. A raíz del peso simbólico y cultural, la ciencia prefiere no usar esas palabras, dijo. Han estado relacionadas con los mecanismos sociales y religiosos de control. No hay ciudadanos normales, los hay normalizados, escribieron los estudiantes franceses en mayo del 68, inspirados en las doctrinas de Jean Paul Sartre, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Herbert Marcuse. La normalidad es una convención sometida a las contingencias de la historia. Además, un bipolar no es más anómalo que un diabético. Ambos viven la finitud de la carne.

No se trata de una estampa local. Las salas de urgencia abarrotadas son el síntoma de una crisis planetaria: la pandemia de la Covid-19 destapó la caja de pandora de los trastornos de ansiedad y de depresión. La OMS ha registrado una ola cuya cresta alcanza el 26 % y el 28 % de aumento. En Antioquia la dinámica es similar: antes de los confinamientos provocados por el virus de Wuhan el trastorno bipolar era la causa principal de las consultas. Ahora el trono lo ocupan los ataques de depresión. Por supuesto, estos números tienen un efecto inmediato: el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado. Y para sumarle una ficha al rompecabezas: un estudio reciente —publicado por la Revista Colombiana de Psiquiatría— reveló que la mitad de las prescripciones de antidepresivos en el país se hizo sin seguir las recomendaciones de las agencias reguladoras. Dichas prácticas se conocen en el argot médico con el término off label.

Héctor recuerda con risas su primer contacto con una paciente psiquiátrica. Cuenta la anécdota minutos después de salir del ala de mujeres. Hila la historia en el ascensor que desciende a Urgencias. En sus primeras semanas en el Homo una mujer gruesa, fuerte, de manos grandes, lo confundió con su esposo: corrió hacía él, lo tomó del antebrazo. Los nervios le hicieron quebrar las pautas dadas por los expertos a los trabajadores del Hospital: no se debe forcejear ni discutir y, sobre todo, se debe conservar la calma. Héctor quiso desprenderse de la tenaza, le dijo en todos los tonos que estaba confundida. Rememora y sonríe. No le ha vuelto a suceder.

***

Lo confieso: en las charlas con los psiquiatras busqué el tic nervioso y los modales de hielo que los acompañan en las ficciones. Traté de encontrar la mirada reptil de Hannibal Lecter o la risa de Harleen Frances Quinzel o la pinta nerd de Melvin Potts, todos personajes de películas. Ni la doctora María Mercedes Uribe Isaza ni la doctora Ángela Agudelo encajan en el estereotipo. Por el contrario, tuvieron la suficiente cortesía para responder preguntas obvias o personales.

A la doctora María Mercedes —subgerente de Prestación de Servicios del Homo— le atraen los enigmas. En su oficina de grandes ventanales afirma que la psiquiatría no tiene un pelo de insulsa: “Cada paciente es una historia distinta, así sea que tengan la misma enfermedad. Dos pacientes con esquizofrenia no van a contar la misma historia: a uno lo va a perseguir la guerrilla y al otro los paracos”. Con ocho meses en el puesto y más de diez años de experiencia, acompaña a los demás en su tránsito por el dolor. Por supuesto, el oncólogo y el cirujano están próximos al padecimiento, pero el psiquiatra no solo conoce la patología del paciente: también a sus hijos, a sus hermanos, charla con ellos y no pocas veces recibe llamadas telefónicas cuando hay un brote psicótico, una llamarada de alucinaciones. “La mayoría de los psiquiatras tiene estrategias para mitigar el desgaste del oficio: muchos practican yoga, hacen ejercicio. Cuando uno se quita la bata y sale del hospital no se va analizando a todo el mundo por la calle, sino que ya sigue su vida”.

Días después de la visita al Homo, estoy en el noveno piso del San Fernando Plaza, en el consultorio de la doctora Ángela, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Para blindarse de los coletazos de su labor médica —20 años en la psiquiatría—dedica el tiempo libre a las actividades manuales, a ir al cine, a restaurantes. En su despacho debe vencer las prevenciones del paciente, de la familia y los mitos pop de la industria mediática. Un trabajo de relojería: primero, hacerle caer en la cuenta al sujeto que algo en la mente requiere cuidado. Luego, enfrentarse con los prejuicios de los parientes: “A veces con las enfermedades mentales pasa que la familia no solo no acompaña al paciente, sino que está en contra del tratamiento: ¿Para qué se va a tomar eso?, le dicen. La familia es fundamental”. Una de las actitudes comunes frente a los tratamientos consiste en ceder al miedo y creer en la supuesta adicción a las pastas y capsulas recetadas. “Nadie le dice a quien le mandan un medicamento por la presión alta: Ay, se volverá adicto a eso. Tampoco le dicen al diabético que no se ponga insulina porque se va a volver adicto. La gran mayoría de medicamentos que los psiquiatras utilizamos no produce dependencia”.

Y luego —así parezca chiste— está la lucha con las escenas del cine: aquellas en las que una persona con el cráneo lleno de electrodos mira a la cámara mientras el dedo del psiquiatra presiona un botón para desencadenar convulsiones y gritos. “El cine nos ha hecho mucho daño con esa manera de mostrar las cosas”, dice la doctora Ángela. Este tipo de procedimiento se emplea tras un estudio del historial del paciente. También, en circunstancias especiales: “La terapia electroconvulsiva se puede emplear con una mujer embarazada que sufre una depresión muy severa y tiene ideas suicidas. Tiene un bajo nivel de efectos adversos y es muy eficaz”. A pesar de estos argumentos, al oír la palabra electroconvulsiva los pacientes se estremecen. Las imágenes son más poderosas que los razonamientos.

El empeño de humanizar la psiquiatría pretende quitarle el cascabel al gato, desmontar la idea manida de que quien acude al psiquiatra está loco. A fin de cuentas, “todos estamos en riesgo de desarrollar una enfermedad mental”, concluye la doctora María Mercedes. En el juego de la vida nadie está a salvo. La cordura siempre está en asedio, a centímetros del jaque.