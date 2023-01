El cáncer se le había expandido hasta la vejiga y ya le habían programado la operación para sacársela. Había perdido más de 20 kilos. A la capilla de San Peregrino fue a regañadientes. Su hermana y su esposa María Cecilia lo obligaron. Tuvieron que parar varias veces en el camino porque no aguantaba tanto tiempo sentado. Fue un domingo. No había donde sentarse. No escuchó casi nada. No aguantaba. Se quería morir.

Al lunes recibió en su casa al “Doctor Muerte”, quien tiene buena fama en Medellín por aplicar la eutanasia a domicilio cuando el dolor se hace más grande que las ganas de vivir. “Yo no necesito sino que me despache”, le dijo Hernando. Pero el doctor, que tiene bien ganado su alias, le dijo que aguantara una o dos semanas más, y que si las cosas seguían igual o empeoraban, él volvía a visitarlo.

Con el paso de los días Hernando empezó a mejorar. Comenzó a recibirle comida a su esposa, que había trabajado más de 20 años preparando banquetes. También dejó de orinar sangre. Cuando tuvo otra vez la cita con su oncólogo, la última antes de la operación de la vejiga, el médico le pidió que revisara que los exámenes sí fueran de él. Dice Hernando que los revisó y al médico no le quedó otra que reconocer que San Peregrino “se había ganado la platica de la cirugía”.

37 sesiones de radio, 18 de quimio e incontables rezos necesitó Hernando para reponerse. En menos de un año recuperó su peso normal y volvió a trabajar. “Yo a Peregrino le debo la vida”, dice ahora desde la sala de la casa al lado de su esposa y con la figura del santo entre las manos.