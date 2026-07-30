Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio

El gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo en la salud una de sus principales polémicas y crisis. En ese contexto, el observatorio Así Vamos en Salud presentó un informe de corte de cuentas del sector en esta administración (2022-2026). En cuanto a los niveles de cobertura de afiliación, el documento expone que, cuando Petro asumió la presidencia, el sistema de salud colombiano “registraba uno de los niveles de cobertura de afiliación más altos de los últimos nueve años, tras alcanzar un máximo histórico del 99,61 % en junio de ese mismo año”. Por su parte, el acceso efectivo se encontraba en proceso de estabilización tras las alteraciones operativas y las restricciones generadas a partir de la pandemia del covid-19. Le puede interesar: 8 mentiras y logros inflados de Petro sobre el sistema de salud durante su gobierno Al finalizar su gobierno, se entrega una afiliación del 98,23 %, una diferencia de -1,38 %. Parece poco, pero no lo es. En valores absolutos, dice el informe, representa que poco más de un millón de personas dejaron de estar afiliadas al sistema de salud; por ende, están por fuera de su cobertura.

¿Cómo cayó el acceso a citas y servicios ambulatorios?

A su vez, el documento presenta una disminución del acceso efectivo. Durante el primer semestre de 2024 se atendieron 17,91 millones de personas en servicios ambulatorios —sin pasar la noche o ser hospitalizado—. Al cierre de 2025, que son los datos disponibles hasta el momento, se mostró una reducción a 13,77 millones, más de cuatro millones menos. Sin embargo, es un nivel similar al registrado en 2022. El informe deja claro, eso sí, que “entre los trabajadores de la salud persiste la percepción de agotamiento y sobreocupación de los servicios de urgencias”.

Déficit de camas e infraestructura hospitalaria en el país

Los datos de la infraestructura hospitalaria tampoco son alentadores. El indicador global de Así Vamos en Salud muestra 1,9 camas por cada 1.000 habitantes en el país, muy por debajo del promedio de 4,2 camas por cada 1.000 habitantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La cifra es más baja que la de 1,93 camas que existía en 2022 y, si bien no es una disminución significativa, con el aumento de los años lo ideal es que aumenten las camas. En esa cifra hay particularidades. Las camas generales para adultos crecieron en un 16 %, mientras la red de atención para antes y después del nacimiento se redujo de manera significativa, ya que al cierre del periodo se reportaron 3.156 camas para atender partos. Son 97 menos que el trimestre anterior y un 18 % menos que en 2021. Además, hay una oferta concentrada en términos territoriales, ya que Antioquia y Bogotá agrupan el 30 % del total nacional de camas para adultos. Esto, muestra el informe, “evidencia que no se resolvieron los problemas estructurales relacionados con la distribución de la oferta hospitalaria del país”.

EPS intervenidas, quejas y tutelas

Y va más allá: la experiencia ciudadana frente al sistema de salud alcanza los niveles de insatisfacción más altos desde que se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 1993. Se recuerda que las intervenciones forzosas a las EPS fueron una de las principales medidas que adoptó el gobierno Petro, con nueve entidades intervenidas: Nueva EPS —la más grande del país con más de 11 millones de usuarios—, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Emssanar y Capresoca. Otro dato no menor: el gobierno entrega un máximo histórico de más de dos millones —2’048.435, concretamente— de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) registradas solo en 2025. Y el 60 % de ellas se presentó en EPS intervenidas por el Estado.

Pero no es el último récord. En el ámbito judicial, el 2025 cerró con una cifra de 312.573 acciones de tutela interpuestas para exigir la protección del derecho a la salud. ¿El incremento? Alrededor del 100 % con respecto a 2022, y del 54 % frente a los niveles registrados en 2019, antes de la pandemia. En últimas, Petro deja varios líos sin resolver al gobierno entrante, que tendrá en la salud uno de sus retos principales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes