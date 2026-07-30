Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio

El gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo en la salud una de sus principales polémicas y crisis. En ese contexto, el observatorio Así Vamos en Salud presentó un informe de corte de cuentas del sector en esta administración (2022-2026).
En cuanto a los niveles de cobertura de afiliación, el documento expone que, cuando Petro asumió la presidencia, el sistema de salud colombiano “registraba uno de los niveles de cobertura de afiliación más altos de los últimos nueve años, tras alcanzar un máximo histórico del 99,61 % en junio de ese mismo año”.
Por su parte, el acceso efectivo se encontraba en proceso de estabilización tras las alteraciones operativas y las restricciones generadas a partir de la pandemia del covid-19.
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Al finalizar su gobierno, se entrega una afiliación del 98,23 %, una diferencia de -1,38 %. Parece poco, pero no lo es. En valores absolutos, dice el informe, representa que poco más de un millón de personas dejaron de estar afiliadas al sistema de salud; por ende, están por fuera de su cobertura.