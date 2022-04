Palacio resaltó también que en el episodio llevó a establecer las medidas restrictivas para el transporte de carga, solamente por tres días. Recalcó que tienen conocimiento de que más de 70.000 automotores, solo en Medellín, no cumplen la medida de pico y placa; esto quedaría en evidencia visual por medio de cámaras, pero en ocasiones, por temas legales de normativa nacional, no pueden imponer sanciones.

Este episodio, que tuvo lugar entre febrero y abril, no fue tan difícil como el de 2020 ni tan sencillo como el de 2021, dijo Juan David Palacio, director del Amva, quien resaltó que la ciudad tiene condiciones especiales que no van a cambiar y que generan estas contingencias ambientales porque impiden la dispersión fácil de los contaminantes.

En varias ocasiones, el director defendió la labor del Amva y manifestó que no están improvisando ante situaciones de calidad del aire o congestión. Criticó a los ciudadanos que no contribuyen con el cumplimiento de las medidas, se refirió a las dificultades por el crecimiento del parque automotor y dijo que falta compromiso del sector empresarial y gremial que critican acciones como pico y placa, pero no ofrecen soluciones.

Por su lado, Diana Montoya, subdirectora ambiental del Amva, informó que en este periodo visitaron 312 empresas para acciones de control, a las que se sumaron otras 106 que visitaron en articulación con Corantioquia y distintas administraciones municipales. Sin embargo, no se impuso ninguna sanción.

Asimismo, hicieron 876 operativos a fuentes móviles durante el periodo del episodio de gestión de calidad del aire. Un total de 9.196 vehículos fueron inspeccionados en esta contingencia y el 21% no cumplió con los requisitos, con lo cual tuvo un parte de rechazo.

El director de la entidad manifestó que una de las formas de mitigar la contaminación y la congestión es pensar en una medida de pico y placa hasta los sábados, incluir nuevos automotores y volvió a defender el cobro por congestión para quienes no quieran acogerse a esta medida, como una forma de promover el uso del transporte público.