La quinta no fue la vencida: tras acalorado debate Concejo no revivió la venta de UNE En la sesión de este jueves se rechazó la solicitud de la Alcaldía de reconsiderar el estudio del proyecto. Diez concejales votaron que no aceptaban y nueve que sí.

Al debate asistieron ciudadanos, colectivos, sindicatos y empleados de UNE y EPM. FOTO Jaime Pérez