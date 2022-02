El complejo proceso para que el Municipio de Medellín compre la Clínica de la 80 y esta entre a formar parte de la red pública de salud del departamento sigue dejando más dudas que certezas, y así lo dejó en evidencia ayer el alcalde Daniel Quintero en su habitual consejo de gobierno, donde manifestó que es posible que la Alcaldía no pueda comprar el lugar, pese a que tiene la plata asegurada y a que no se ha rendido en su intención de lograrlo.

Sin embargo, desde el pasado viernes se perdió claridad sobre el futuro de la transacción y apareció en escena la Clínica Vida, un privado que también tendría intenciones de quedarse con el lugar, aunque, no hay confirmación de que haya negocio cerrado.

¿Habrá detrimento?

Ayer Quintero afirmó que la clínica cumplió su misión de salvar vidas y ratificó que aunque su compra no estaba en el plan de gobierno ni en el plan de desarrollo, vio la oportunidad de quedarse con ella para no perder el dinero invertido en su adecuación, pero que la prioridad es sacar adelante una institución de ese nivel de complejidad en el norte de la ciudad.

El mandatario recordó que el Congreso aprobó una ley que permitía que el Gobierno Nacional le comprara la Clínica de la 80 al agente liquidador de Saludcoop y se la entregara al Municipio, pues la Alcaldía no puede comprarla por tener unas medidas especiales al ser EPS en liquidación forzosa. No obstante, añadió, el Gobierno dejó vencer esa ley, por lo cual como administración municipal siguen buscando alternativas. “Es posible que no la podamos comprar, además es de una entidad privada y ellos deciden a quién le venden. Ha salido en medios que el GEA la quiera comprar, pero lo importante es que le quede a la ciudad”, sostuvo.