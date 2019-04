¿Deben los jueces “remar” para el mismo lado de los gobernantes?

De acuerdo con el juez, no hubo suficiente “inferencia razonable de autoría” , para enviar a Villar Arias a la cárcel. ¿En qué se basó el juez? Que el detenido no tenía alopecia (pérdida del cabello) en la parte posterior de su cabeza y que no tenía un tatuaje con la figura de un rostro de un bebé en el pecho.

Mientras el alcalde de Medellín reaccionó el mismo día en la noche. “Aquí los resultados se dan, pero no puede seguir pasando que cogemos fleteros y asesinos y para la calle . Esto no puede seguir siendo una puerta giratoria . Aquí se ha demostrado que hay operatividad, pero lo que necesitamos es que cuando sean capturados vayan a donde tienen que ir y no de nuevo a las calles”, cuestionó Gutiérrez ante los medios de comunicación.

“Lamentamos que se empleen figuras retóricas para desdibujar la naturaleza de la función judicial que no está concebida para congraciarse con los medios de comunicación”, cuestionaron finalmente al mandatario.

¿Deben “remar” los jueces para el mismo lado?

Camilo Burbano, exdirector del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, afirmó que las declaraciones del alcalde y la gobernadora (e) son un problema clásico. “La posición de las autoridades es clásica, pero hay que decir dos cosas al respecto. Primero que uno no puede poner medidas de aseguramiento a diestra y siniestra por varias razones, la primera porque no solucionan el problema de seguridad. Y segundo porque los jueces tiene la opción de imponerlas de una manera amplia”, afirma el experto.

Esto quiere decir que la Fiscalía debe probar que la persona necesita ser enviada a la cárcel porque se puede fugar, va a obstruir la justicia (comprar testigos o pruebas) o que la persona es un peligro para la sociedad o la víctima. “La medida de aseguramiento no es una pena, no está hecha tampoco para evitar la delincuencia, sino que es una medida cautelar para evitar estas tres cosas”, explica Burbano.

En nuestra constitución los jueces están protegidos por un principio que es la independencia judicial. Cualquier afectación de otro poder, entiéndase el Ejecutivo, es una interferencia indebida, argumenta el experto. “No se trata de presionar a los jueces para que remen al mismo lado que nadie, porque los jueces deben remar al lado de la ley”, agrega.

En el mismo sentido opina Jaime Arrubla, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. “Es exactamente lo mismo que se vivía en mi época cuando yo era presidente de la Corte Suprema (2010-2011). Una vez hicimos la misma reunión con el alcalde, Alonso Salazar, y la queja era lo mismo que capturaban a los ladrones y los jueces los soltaban”, relató.

“Nos pusimos a averiguar qué era lo que pasaba, y era que se hacían mal las detenciones, los informes no cumplían con los requisitos elementales de garantías. ¿Y qué tenía que hacer el juez? dejarlo libre. Es que hay unas garantías constitucionales. Si las pruebas no son claras y evidentes, y el informe no está bien hecho, el juez de garantías no tiene otra alternativa que soltarlos”, sostuvo Arrubla.

En ese entonces, lo que hizo el expresidente del alto tribunal fue asesorar a la Policía para que no fallara en los procedimientos. “Ellos no sabía hacer la documentación adecuadamente para que el juez tuviera la base sólida para que la persona fuera detenida”, cuenta Arrubla.

“Hay que ver qué ha pasado en estos casos que el alcalde dice, pero yo me resisto a creer que un juez lo suelte porque le da la gana, porque se iría a la cárcel también. Los jueces no reman sino para el lado de la ley. El juez tiene que mirar la prueba y mirar la ley, no mirar el efecto político. No puede tirar para el mismo lado de los gobernantes “, reitera el jurista.

Arrubla sostiene además que los gobernantes deben respetar el sistema judicial y dar ejemplo para no desacreditar la justicia ante los ciudadanos. “Ese es el primer deber que tiene un jerarca administrativo llámese alcalde, gobernador o presidente”, insiste.

Burbano, por su parte, llama la atención en otro punto y es que los funcionarios no deberían conocer los pormenores de un caso, que solo debe ser de conocimiento de la Fiscalía. “Está bien que la Fiscalía tenga una colaboración armónica con las autoridades, porque eso también es constitucional, pero son actos reservados. Son injerencias que tienen que ser mucho más medidas y cuidadosas”, concluyó el experto.

¿Cómo resolver el problema?

El pasado martes la gobernadora (e) de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, afirmó que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, prometió reunirse con el Consejo Superior de la Judicatura para analizar la situación. “Porque los recursos invertidos del fondo de seguridad y el trabajo de todas las autoridades se quedan entonces a mitad de camino”, insistió la funcionaria.

“La Secretaría de Gobierno de Antioquia, en unión de los directores de fiscalías de Medellín y Antioquia, se reunirá (este lunes 29 de abril) también con el director del Consejo Superior de la Judicatura y con los jueces penales de garantías quienes son los que toman dichas medidas. Esto con el fin de juntar nuestras competencias, respetando la autonomía, para mirar si es que los jueces deben ser capacitados o nosotros, los de policía judicial, para que esto no pase en Medellín, Antioquia y las subregiones”, concluyó la funcionaria.

Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, asegura que esta clase de debates permiten revisar que los jueces y fiscales se documenten más para que estas situaciones no se presenten.

“Un caso de estos tan emblemático, como la desaparición de tres jóvenes, tiene un significado muy alto y es mandar un mensaje a la sociedad. El alcalde se reunió con las familias, les comunicó cuando logramos encontrarlos, fue una situación muy triste. Después ordenó encontrar a los culpables y ahí es donde queda ese esfuerzo. Sabemos que hay que respetar el debido proceso y vamos a seguir avanzando para lograr una condena justa y ejemplar”, concluyó.