Buscan a madre de dos hijos desaparecida en Bello hace cinco días

La última vez que los familiares de Viviana Cristina Cardona Henao supieron algo de ella fue la noche del pasado miércoles 20 de marzo cuando, por celular, le dijo a Miller Hurtado, su compañero sentimental, que estaba en Bello con unos amigos. Desde ese momento, la mujer desapareció sin dejar rastro.

Según Miller, con quien Viviana Cristina tiene una hija de tres años, ese último mensaje llegó a las 8:40 de la noche. Aunque él quiso indagar más, nunca encontró más respuestas.

“Yo la seguí llamando varias veces, pero ya a las 9:00 p.m. se iba a mensaje de voz y los mensajes de WhatsApp no le entraban”, cuenta Miller, que no le encuentra explicación a la desaparición de su compañera, pues ni él ni la familia de ella conocen de que haya tenido amenazas o estuviera metida en algún problema.

Viviana Cristina, además de la niña que tiene con Miller, también es madre de un joven de 15 años, hijo de otro hombre. Ella vive con ambos hijos en casa de sus padres, en el sector de San Javier, barrio Betania. Se dedica a la venta de planes de celular, por lo cual, dice Miller, no la podrían tener raptada o secuestrada para pedir dinero, pues no lo posee.

Con él, aunque no viven juntos, mantiene una relación sentimental. Y se comunican constantemente. Ese mismo miércoles, varias veces, compartieron saludos y llamadas.

Incluso, dice Miller, a su hijo, con quien habló a las 3:00 p.m., ella le dio permiso para asistir a una actividad que terminaba a las 6:00 p.m. Sin embargo, aunque quedó de llamarlo a las 5:00 p.m. para saber cómo iban las cosas, la llamada nunca se produjo.

Viviana es de contextura gruesa, cabello rubio y ojos verdes.

Miller responde que tanto él como los familiares de ella descartan una desaparición voluntaria de la mujer (a veces se dan estos casos con muchas personas que reportan como desaparecidas), pues ella tiene gran apego y siente amor por sus hijos, no los abandonaría.

“Ella vive pendiente de la niña, cuando la niña esta conmigo cada rato pregunta por ella”, sostiene Miller, quien se enteró de que su compañera estaba desaparecida solo el jueves en la mañana, cuando recibió una llamada de su cuñado, hermano de Viviana.

“Yo estaba en una cita médica por la mañana y él me llamó a preguntarme si estaba con ella. Le dije que no, que yo estaba donde el médico y él respondió que ella no había amanecido en la casa”.

Miller afirma que le pareció extrañó, pero no le dio mucha importancia, pues supuso que podría haberse quedado donde alguna amiga.

Pero no fue así, pues por ahora, tras cinco días de búsqueda por hospitales, anfiteatros y donde los amigos y amigas más cercanos a ella, la mujer, de 37 años, no aparece.

Tampoco los han llamado a darles reporte alguno de ella ni a hacerles exigencia alguna.

La Fiscalía tiene activada la búsqueda de Viviana Cristina. Quienes tengan algún reporte o una pista sobre el posible paradero o que contribuya a su ubicación, pueden reportarlo a los teléfonos 4446677, extensiones 1209 y 1247, del CTI, y a los celulares de sus familiares 3022243366 y 3184018887. También al teléfono fijo 2525705.