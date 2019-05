Alcaldía desmiente supuesto panfleto del Eln en Altavista

La Secretaría de Seguridad de Medellín alertó sobre un falso panfleto que circula en redes sociales y en el que, a nombre del Eln, se amenaza a la comunidad del corregimiento de Altavista.



El documento, que tiene fotos de guerrilleros cubiertos con pañoletas distintivas de esa guerrilla, se dice que “un nuevo grupo de limpieza” llegó al corregimiento “para acabar con tanta gaminería”. Además amenaza a todo aquel que esté después de las 10:00 p.m. en las calles.

La Alcaldía pidió a los ciudadanos verificar en la línea de emergencias 123 y con la Policía la veracidad de las comunicaciones, y evitar difundirlas a través de las redes sociales y los sistemas de mensajería personal como Whatsapp.

En abril del año pasado ya se había presentado un hecho similar. Esa vez dos falsos panfletos que habían sido difundidos en otras ciudades fueron compartidos entre los habitantes de Altavista.

“La Alcaldía tiene la política de decir siempre la verdad y no esconder nada. Esto implica aclarar situaciones que no tienen sentido, como esta (...) Uno de los panfletos tiene origen en una noticia publicada en San José de Ure (Córdoba). El otro apareció, por primera vez, en Pereira y Manizales. No competen a Medellín”, dijo en ese momento el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.