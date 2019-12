Nueva fuga de una estación policial de Medellín con cabecilla a bordo

Al momento de la fuga, en los calabozos había cerca de 90 reos, cuando su capacidad máxima es para 20. La estación de Santander ya había sido escenario de una reyerta el 6 de octubre anterior, cuando los presos se enfrascaron en una riña con armas blancas que dejó 15 heridos. La causa del tropel fue el cobro de extorsiones a varios internos por parte de otros que se erigieron como los “caciques” del lugar.

“En este momento tenemos 1.839 detenidos en 24 estaciones de Policía, donde lo que hay son salas de reflexión, no acondicionadas para retener a personas por mucho tiempo”, aclaró Rodríguez.

Sobre los hechos, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, declaró: “Es una situación altamente preocupante. Si bien sabemos que es producto del hacinamiento que se presenta en toda la ciudad, en gran parte por culpa del cierre de varios patios de la cárcel Bellavista, no deja de ser preocupante que se escapen personas de una estación de Policía, y en particular ‘Monopepe’. Ya el comandante de la Policía Metropolitana está al frente del asunto y esperamos que los puedan recapturar pronto y que esto no siga sucediendo en Medellín”.

En la noche del pasado viernes 20 de diciembre se produjo otra fuga, esta vez en la estación policial de Belén. El escapado fue Roger Stiven Jiménez Flórez, alias “Roger”, segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en las comunas bellanitas de Acevedo y Fontidueño. En su prontuario tiene condenas por concierto para delinquir y tentativa de homicidio agravada, en la que la víctima fue un adolescente de 17 años.