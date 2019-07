Ofrecen $20 millones por alcalde antioqueño prófugo de la justicia

En Nechí desde hace más de tres meses nadie sabe dónde está el alcalde Miguel Enrique Franco Menco.

Tampoco saben de él en la Gobernación de Antioquia. A tal punto que la administración departamental ofreció 20 millones de pesos para quien dé información sobre el paradero del condenado mandatario:

“Miguel Enrique Franco sigue siendo el titular porque presenta una incapacidad, pero tiene una orden de captura. Lo difícil es que nadie ubica el paradero de él. Entregamos a la comunidad 20 millones de pesos a quien nos ubique a este alcalde”, reseñó la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez.

La funcionaria explicó, además, que el gobernador no puede entrar a nombrar el reemplazo de Franco Menco porque el mandatario no se ha reintegrado al cargo por lo que no se configura vacancia temporal ni definitiva.

La secretaria de Gobierno cuestionó además que la incapacidad del alcalde prófugo se extienda cada vez que llega la hora de reintegrarse al cargo. Así ha ocurrido desde marzo pasado.

El pasado 23 de marzo del 2019 la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años de prisión a Miguel Enrique Franco Menco por el nombramiento irregular de una funcionaria durante su primera administración (2008-2011).

Más problemas

A la actual condena que se resiste a pagar, Franco Menco le suma otras dos capturas en el actual cuatrienio:

Tal como lo reseñó EL COLOMBIANO, la primera captura fue el 2 de marzo de 2017, en el casco urbano del corregimiento: “En esa oportunidad los agentes del CTI lo detuvieron para que respondiera ante un juez por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público”.

Según la investigación de un fiscal de la unidad de Administración Pública de Antioquia, Franco Menco habría falsificado, en 2011, la firma de un supuesto contratista de la administración para la construcción de un dique. Por ese contrato se pagaron más de $170 millones. En la legalización de captura, Franco quedó en libertad y la Fiscalía apeló y ganó.

El 14 de junio de 2017 el alcalde volvió a ser capturado, esta vez en Medellín, y fue enviado a prisión hasta noviembre de 2018, cuando salió por vencimiento de términos.

El actual mandatario de Nechí salió elegido en octubre de 2015 en representación del partido Opción Ciudadana luego de sumar 4.754 votos (el 45 % del total de la votación).