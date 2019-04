Alcaldes en líos | Nadie sabe quién gobierna en Nechí

“Esa fue la última vez que supimos de él. Se supone que la incapacidad la extendieron, pero no hemos visto los documentos”, explicó Gustavo Gómez, presidente del Concejo.

Al cierre de esta edición, la Gobernación de Antioquia no aclaró quién es legalmente el alcalde de Nechí, y qué pasará en caso de que se haga efectiva la orden de captura de Franco Menco.

Ramírez precisó que se hizo una solicitud de verificación de la legalidad del certificado de incapacidad de Franco, pero no confirmó si ya tienen los soportes respectivos.

La secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez informó que tras el fallo de la Corte, la expedición de la orden de captura le corresponde al CTI, “pero no se ha hecho”.

La respuesta sobre si Franco es o no alcalde la tiene la Gobernación de Antioquia.

Que sí, que no...

Quien sí habló fue Jamed Ramos González , secretario de Gobierno de la localidad, al explicar que Franco sigue siendo alcalde, “pues formalmente no nos han notificado de que él esté por fuera del cargo”. Agregó que esperan que retome sus funciones en 15 días, cuando se vence la incapacidad.

Pese a reiterados llamados, EL COLOMBIANO no pudo comunicarse ni con Naranjo ni con Franco Menco.

“La Gobernación todavía no ha expedido un decreto para destituir al alcalde. Si bien él está prófugo de la justicia, sigue siendo el alcalde y dejó una alcaldesa encargada (cuando fue incapacitado)”, explicó Jiménez, quien calificó de impresentable que Franco no haya dado la cara y “someta a esta incertidumbre y desasosiego al pueblo”.

Pero hoy, 12 días después de conocerse la sanción, el alcalde aún no ha sido destituido. Así lo aseguró Ómar Jiménez, secretario general del partido Opción Ciudadana en Antioquia, que aún está esperando que se haga la solicitud oficial de una terna para elegir el reemplazo de Franco.

El secretario Ramos reconoció que la ausencia de un año y medio del alcalde generó atrasos en algunos proyectos y que, seguramente, algunos de los puntos del plan de desarrollo no se van a alcanzar a cumplir porque este año, además, hay Ley de Garantías que impide contratar en época electoral.

Entre los proyectos que están en ejecución, Ramos destacó la construcción de un parque infantil, el cerramiento en la cancha del barrio Veinte de Julio, la pavimentación de algunas vías con recursos del Gobierno Nacional (DPS), obras de alcantarillado, mejoramiento de escuelas y construcción de placa huella.

“Estamos en mora con el proyecto de vivienda de interés social que fue el que condujo a la reelección del alcalde. En la administración pasada, él construyó 350 casas y este período prácticamente no tenemos ninguna en la zona urbana, aunque sí 75 en el área rural”, agregó

El exconcejal y líder social Luis Miguel Escobar pidió una intervención urgente de la Gobernación, pues las obras están paradas, no hay fuentes de empleo y el comercio ha empezado a cerrar sus puertas.

Por eso, confirmó, varios sectores de la comunidad se unieron para solicitar una audiencia con el Gobernador. “Aún no nos han contestado, pero es urgente que nos hagan caso. Aquí el Concejo no ha hecho control y la Alcaldía no ha cumplido”, sentenció .